Рейтинг@Mail.ru
Сообщество стран Западной Африки призвало уважать суверенитет Венесуэлы - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:18 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/venesuela-2066468503.html
Сообщество стран Западной Африки призвало уважать суверенитет Венесуэлы
Сообщество стран Западной Африки призвало уважать суверенитет Венесуэлы - РИА Новости, 05.01.2026
Сообщество стран Западной Африки призвало уважать суверенитет Венесуэлы
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) после военной операции США в Каракасе выступило с призывом уважать территориальную целостность... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T14:18:00+03:00
2026-01-05T14:18:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
каракас
николас мадуро
силия флорес
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155073/14/1550731452_0:0:2848:1602_1920x0_80_0_0_4181fab333af6537168b183a707a2e99.jpg
https://ria.ru/20260105/ispanija-2066464472.html
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066240032.html
сша
венесуэла
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155073/14/1550731452_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0ad97989a465a669a51d5d29aafd982b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, каракас, николас мадуро, силия флорес, дональд трамп, оон, эковас, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Каракас, Николас Мадуро, Силия Флорес, Дональд Трамп, ООН, ЭКОВАС, Удары США по Венесуэле
Сообщество стран Западной Африки призвало уважать суверенитет Венесуэлы

ЭКОВАС призвала страны Западной Африки уважать суверенитет Венесуэлы

© РИА Новости / Карлос Эррера | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Венесуэлы в Каракасе
Мужчина с флагом Венесуэлы в Каракасе - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Карлос Эррера
Перейти в медиабанк
Мужчина с флагом Венесуэлы в Каракасе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПРЕТОРИЯ, 5 янв - РИА Новости. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) после военной операции США в Каракасе выступило с призывом уважать территориальную целостность Венесуэлы.
"ЭКОВАС вновь заявляет о своей солидарности с народом Венесуэлы и призывает все государства уважать независимость и территориальную целостность Венесуэлы", - говорится в заявлении, опубликованном в соцсети X.
Вертолеты пролетают мимо столбов дыма в Каракасе, Венесуэла. 3 января 2026 - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
События в Венесуэле создают опасный прецедент, считает глава МИД Испании
Вчера, 13:43
Сообщество также выразило поддержку венесуэльскому народу и напомнило об обязательстве стран уважать суверенитет в соответствии с Уставом ООН.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле , президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы , призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Иван Хиль Пинто - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Глава МИД Венесуэлы рассказал, как народ собирается защищать суверенитет
3 января, 18:56
 
В миреСШАВенесуэлаКаракасНиколас МадуроСилия ФлоресДональд ТрампООНЭКОВАСУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала