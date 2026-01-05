В Венесуэле назвали причину успеха операции США по похищению Мадуро

КАРАКАС, 5 янв — РИА Новости. Причиной успеха атаки США стали американские спутники, заявил РИА Новости венесуэльский подполковник, находящийся в активном резерве армии, Эдгар Алехандро Луго Перейра.
Он побывал на военной базе Фуэрте-Тиуна, откуда США похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро с его супругой.
"Это был хорошо спланированный хирургический удар американских войск, поддержанный их стратегическими возможностями спутниковой связи. Они широко использовали спутниковое позиционирование. В наше время для проведения атаки такого масштаба требуется качественная спутниковая связь с точным определением географических координат и информацией, полученной на земле", — сказал собеседник агентства.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
МИД России выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Также раскритиковали действия США в МИД КНДР.