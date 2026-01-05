Рейтинг@Mail.ru
В Венесуэле назвали причину успеха операции США по похищению Мадуро
12:48 05.01.2026 (обновлено: 17:07 05.01.2026)
В Венесуэле назвали причину успеха операции США по похищению Мадуро
В Венесуэле назвали причину успеха операции США по похищению Мадуро - РИА Новости, 05.01.2026
В Венесуэле назвали причину успеха операции США по похищению Мадуро
Причиной успеха атаки США стали американские спутники, заявил РИА Новости венесуэльский подполковник, находящийся в активном резерве армии, Эдгар Алехандро Луго РИА Новости, 05.01.2026
в мире, сша, венесуэла, каракас, николас мадуро, силия флорес, дональд трамп, оон, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Каракас, Николас Мадуро, Силия Флорес, Дональд Трамп, ООН, Удары США по Венесуэле
В Венесуэле назвали причину успеха операции США по похищению Мадуро

Подполковник Перейра: причиной успеха атаки США стали американские спутники

© Фото : соцсетиВзрыв в Каракасе, Венесуэла
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Фото : соцсети
Взрыв в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
КАРАКАС, 5 янв — РИА Новости. Причиной успеха атаки США стали американские спутники, заявил РИА Новости венесуэльский подполковник, находящийся в активном резерве армии, Эдгар Алехандро Луго Перейра.
Он побывал на военной базе Фуэрте-Тиуна, откуда США похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро с его супругой.
Вертолеты пролетают мимо столбов дыма в Каракасе, Венесуэла. 3 января 2026 - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Американский дипломат назвал операцию США в Венесуэле тревожным прецедентом
"Это был хорошо спланированный хирургический удар американских войск, поддержанный их стратегическими возможностями спутниковой связи. Они широко использовали спутниковое позиционирование. В наше время для проведения атаки такого масштаба требуется качественная спутниковая связь с точным определением географических координат и информацией, полученной на земле", — сказал собеседник агентства.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил проведение срочного заседания ООН, Верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Делси Родригес.
МИД России выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Также раскритиковали действия США в МИД КНДР.
Последствия атаки США по авиабазе Ла-Карлота в Каракасе - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В Китае объяснили причины успеха военной операции США в Венесуэле
4 января, 05:56
 
