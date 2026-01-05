Рейтинг@Mail.ru
И. о. президента Венесуэлы назвала приоритетом улучшение отношений с США
04:19 05.01.2026 (обновлено: 08:55 05.01.2026)
И. о. президента Венесуэлы назвала приоритетом улучшение отношений с США
И. о. президента Венесуэлы назвала приоритетом улучшение отношений с США
И. о. президента Венесуэлы назвала приоритетом улучшение отношений с США
Каракас стремится наладить отношения с Вашингтоном на принципах невмешательства, заявила исполняющая обязанности президента латиноамериканской страны Делси...
И. о. президента Венесуэлы назвала приоритетом улучшение отношений с США

Делси Родригес
Делси Родригес
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Делси Родригес. Архивное фото
МЕХИКО, 5 дек — РИА Новости. Каракас стремится наладить отношения с Вашингтоном на принципах невмешательства, заявила исполняющая обязанности президента латиноамериканской страны Делси Родригес.
"Мы считаем приоритетной задачей выстраивание сбалансированных и уважительных международных отношений — как между США и Венесуэлой, так и между Венесуэлой и государствами региона, — основанных на принципах суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела. Именно эти принципы лежат в основе нашей дипломатии во взаимодействии со всеми странами мира", — написала она в Telegram-канале после заседания Совета министров.
Пожарный проходит мимо разрушенной зенитной установки на военной авиабазе Ла-Карлота после удара США по Каракасу - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
США убили большую часть охраны Мадуро, заявил глава Минобороны Венесуэлы
Вчера, 19:30
И. о. президента добавила, что Венесуэла привержена миру и стремится жить в атмосфере уважения и сотрудничества. Также она обратилась к главе Белого дома Дональду Трампу.
"Президент Дональд Трамп: наши народы и наш регион заслуживают мира и диалога, а не войны. <...> Это та Венесуэла, в которую я верю, та, которой я посвятила свою жизнь. Моя мечта — чтобы Венесуэла стала великой державой", — отметила Родригес.
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Команда Трампа готовит план по управлению Венесуэлой, пишет WSJ
Вчера, 13:46
Сам американский лидер на фоне призывов Родригес заявил, что США сейчас управляют Венесуэлой, которую он назвал "мертвой страной". Он подчеркнул, что выборы там пройдут, когда настанет подходящий для этого момент.
Чуть ранее Трамп на вопрос о вероятности выборов в Венесуэле заявил газете New York Post, что там нет достойного оппозиционного лидера и Вашингтон намерен управлять этой страной, используя ее нефть и ресурсы в своих интересах.
Удары США по Венесуэле
© AP Photo / Matias Delacroix

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

© AP Photo / Matias Delacroix
© AP Photo / Cristian Hernandez

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

Военные возле президентского дворца в Каракасе, Венесуэла

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

© AP Photo / Cristian Hernandez
© AP Photo / Matias Delacroix

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

Автомобиль едет по автомагистрали рядом с главным военным гарнизоном в Каракасе, Венесуэла

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

© AP Photo / Matias Delacroix
© AP Photo / Cristian Hernandez

Кроме того, в столице слышна стрельба.

Обстановка у президентского дворца в Каракасе, Венесуэла

Кроме того, в столице слышна стрельба.

© AP Photo / Cristian Hernandez
© AP Photo / Matias Delacroix

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

Жилой район недалеко от форта Тиуна в Каракасе, где нет электричества после взрывов

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

© AP Photo / Matias Delacroix
© AP Photo / Matias Delacroix

На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.

Люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе, Венесуэла

На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.

© AP Photo / Matias Delacroix
© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

Взрыв в Каракасе

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS
© AP Photo / Matias Delacroix

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

© AP Photo / Matias Delacroix
Военная операция США против Венесуэлы

В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил Трамп, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли из страны на корабле. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, оттуда они вылетели в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине.
Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. По данным кабельного вещателя NewsNation, это может произойти 5 января. Согласно судебным документам, ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов".

Отношения Каракаса и Вашингтона обострились после того, как США стали регулярно применять вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, якобы перевозивших наркотики. Кроме того, Белый дом разрешил ЦРУ проводить в Венесуэле секретные операции для дестабилизации правительства Мадуро. В середине декабря Трамп объявил руководство латиноамериканской страны иностранной террористической организацией и потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.

Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Американские СМИ назвали странную причину похищения Мадуро
01:12
Власти в Каракасе считают, что цель нападения США — получение контроля над венесуэльской нефтью и минеральными ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали захват Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Международный скандал: в захвате президента Венесуэлы виновата Россия
08:00
 
Каракас, Венесуэла, В мире, Дональд Трамп, Силия Флорес, Памела Бонди, ООН, США, Удары США по Венесуэле
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
