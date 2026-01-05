Рейтинг@Mail.ru
Венесуэла создала комиссию по освобождению Мадуро и его супруги - РИА Новости, 05.01.2026
05:33 05.01.2026
Венесуэла создала комиссию по освобождению Мадуро и его супруги
Власти Венесуэлы создали специальную комиссию по освобождению президента страны Николаса Мадуро и его супруги, сообщил министр информации и связи Венесуэлы...
Венесуэла создала комиссию по освобождению Мадуро и его супруги

© AP Photo / Ariana CubillosНиколас Мадуро
© AP Photo / Ariana Cubillos
Николас Мадуро. Архивное фото
КАРАКАС, 5 янв - РИА Новости. Власти Венесуэлы создали специальную комиссию по освобождению президента страны Николаса Мадуро и его супруги, сообщил министр информации и связи Венесуэлы Фредди Няньес.
"Сегодня на заседании совета министров исполняющая обязанности президента создала... комиссию высокого уровня по освобождению президента Николаса Мадуро и его супруги", - сказал Няньес, его заявление транслировалось в Telegram.
Комиссию возглавит глава Нацассамблеи Хорхе Родригес.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Трамп назвал операцию по захвату Мадуро очень насильственной
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
