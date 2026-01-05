https://ria.ru/20260105/venesuela-2066426319.html
И.о. президента Венесуэлы обратилась к Трампу
И.о. президента Венесуэлы обратилась к Трампу - РИА Новости, 05.01.2026
И.о. президента Венесуэлы обратилась к Трампу
Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес обратилась к американскому лидеру Дональду Трампу, отметив, что народы стран и регион в целом... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T04:37:00+03:00
2026-01-05T04:37:00+03:00
2026-01-05T04:37:00+03:00
в мире
венесуэла
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066203550_0:14:2204:1254_1920x0_80_0_0_c75611d2576f9c0abc474fac8a70b0ec.jpg
https://ria.ru/20260105/tramp-2066424320.html
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066203550_244:0:2204:1470_1920x0_80_0_0_c0a16fdcf30adcb8bec8e1b600703301.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, дональд трамп
В мире, Венесуэла, Дональд Трамп
И.о. президента Венесуэлы обратилась к Трампу
И.о. президента Венесуэлы Родригес обратилась к Трампу с призывом о мире