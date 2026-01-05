Рейтинг@Mail.ru
И.о. президента Венесуэлы обратилась к Трампу
04:37 05.01.2026
И.о. президента Венесуэлы обратилась к Трампу
И.о. президента Венесуэлы обратилась к Трампу
Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес обратилась к американскому лидеру Дональду Трампу, отметив, что народы стран и регион в целом... РИА Новости, 05.01.2026
венесуэла
И.о. президента Венесуэлы обратилась к Трампу

И.о. президента Венесуэлы Родригес обратилась к Трампу с призывом о мире

КАРАКАС, 5 янв - РИА Новости. Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес обратилась к американскому лидеру Дональду Трампу, отметив, что народы стран и регион в целом заслуживают мира и диалога, а не войны.
"Президент Дональд Трамп: наши народы и наш регион заслуживают мира и диалога, а не войны... Это та Венесуэла, в которую я верю, та, которой я посвятил свою жизнь. Моя мечта - чтобы Венесуэла стала великой державой", - написала она в своем Telegram-канале.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
США рассматривают вопрос об открытии посольства в Каракасе, заявил Трамп
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала