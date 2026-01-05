Рейтинг@Mail.ru
Венесуэла пригласила США к работе над программой сотрудничества - РИА Новости, 05.01.2026
04:31 05.01.2026
Венесуэла пригласила США к работе над программой сотрудничества
Венесуэла пригласила США к работе над программой сотрудничества
Венесуэла приглашает правительство США к совместной работе над программой сотрудничества, ориентированной на развитие, сообщила исполняющая обязанности... РИА Новости, 05.01.2026
Венесуэла пригласила США к работе над программой сотрудничества

Родригес: Венесуэла приглашает США к работе над программой сотрудничества

© AP Photo / Matias DelacroixЛюди с флагом Венесуэлы в Каракасе
Люди с флагом Венесуэлы в Каракасе - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Люди с флагом Венесуэлы в Каракасе. Архивное фото
КАРАКАС, 5 янв - РИА Новости. Венесуэла приглашает правительство США к совместной работе над программой сотрудничества, ориентированной на развитие, сообщила исполняющая обязанности президента латиноамериканской страны Дельси Родригес по итогам совещания правительства.
"Мы приглашаем правительство США к совместной работе над повесткой сотрудничества, ориентированной на общее развитие в рамках международного права", - сказала она.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
И.о. президента Венесуэлы обратилась к Трампу
