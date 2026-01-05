https://ria.ru/20260105/venesuela-2066426034.html
Венесуэла пригласила США к работе над программой сотрудничества
Венесуэла приглашает правительство США к совместной работе над программой сотрудничества, ориентированной на развитие, сообщила исполняющая обязанности... РИА Новости, 05.01.2026
