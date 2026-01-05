Рейтинг@Mail.ru
Ради Украины: в ЕС сделали признание после атаки США на Венесуэлу - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:05 05.01.2026 (обновлено: 03:36 05.01.2026)
https://ria.ru/20260105/venesuela-2066419845.html
Ради Украины: в ЕС сделали признание после атаки США на Венесуэлу
Ради Украины: в ЕС сделали признание после атаки США на Венесуэлу - РИА Новости, 05.01.2026
Ради Украины: в ЕС сделали признание после атаки США на Венесуэлу
Евросоюз коллективно промолчал после атаки США на Венесуэлу ради того, чтобы Вашингтон продолжил помогать Киеву, такое мнение высказал корреспондент телеканала... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T03:05:00+03:00
2026-01-05T03:36:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
николас мадуро
силия флорес
евросоюз
оон
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg
https://ria.ru/20260105/britaniya-2066415656.html
https://ria.ru/20260104/venesuela-2066408244.html
https://ria.ru/20260105/tramp-2066418056.html
сша
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_ef5871f374416c39b0318098e89d1b0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, николас мадуро, силия флорес, евросоюз, оон, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Николас Мадуро, Силия Флорес, Евросоюз, ООН, Удары США по Венесуэле
Ради Украины: в ЕС сделали признание после атаки США на Венесуэлу

ZDF: ЕС закрыл глаза на атаку по Венесуэле ради помощи США Киеву

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Евросоюз коллективно промолчал после атаки США на Венесуэлу ради того, чтобы Вашингтон продолжил помогать Киеву, такое мнение высказал корреспондент телеканала ZDF Ульф Реллер.
"В случае с Трампом ЕС коллективно делает вид, что ничего такого не случилось, да и открыто президента США критиковать не будут по одной очень простой причине: Трамп нужен для Украины" — пояснил он.
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
На руку России: в Британии назвали необычный итог атаки на Венесуэлу
01:41
По его словам, у европейцев вновь возникает дилемма: они хотят, чтобы в Европе Трамп защищал те ценности, которые он попирает в других местах.
"Эти события представляют из себя опасный прецедент" — подытожил Реллер.
Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, оттуда они вылетели в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине. Как стало известно позднее, Мадуро предстанет перед судом в понедельник. По официальным документам ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.
Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Премьер Италии и лидер оппозиции Венесуэлы обсудили будущее страны
Вчера, 22:55
МИД России выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.
Внешнеполитическое ведомство КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Трамп высказался о вероятности выборов в Венесуэле
02:34
 
В миреСШАВенесуэлаНиколас МадуроСилия ФлоресЕвросоюзООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала