Рейтинг@Mail.ru
Международный скандал: в захвате президента Венесуэлы виновата Россия - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 05.01.2026 (обновлено: 09:43 05.01.2026)
https://ria.ru/20260105/venesuela-2066409308.html
Международный скандал: в захвате президента Венесуэлы виновата Россия
Международный скандал: в захвате президента Венесуэлы виновата Россия - РИА Новости, 05.01.2026
Международный скандал: в захвате президента Венесуэлы виновата Россия
Американская авантюра в Венесуэле застала большинство западных лидеров в совершенном дезабилье и абсолютном неглиже: было очевидно, что ни при каких... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T08:00:00+03:00
2026-01-05T09:43:00+03:00
в мире
венесуэла
россия
сша
стивен коэн
оон
мид франции‎
принстонский университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066440670_0:8:1792:1016_1920x0_80_0_0_b625201932dc4b337dceb98da185c6cc.jpg
https://ria.ru/20260104/tramp-2066286491.html
https://ria.ru/20260104/voyna-2066215800.html
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066193268.html
венесуэла
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066440670_214:0:1579:1024_1920x0_80_0_0_3535ac62f8470ce1a7bd6493e3ecbfca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, россия, сша, стивен коэн, оон, мид франции‎, принстонский университет, удары сша по венесуэле, аналитика
В мире, Венесуэла, Россия, США, Стивен Коэн, ООН, МИД Франции‎, Принстонский университет, Удары США по Венесуэле, Аналитика

Международный скандал: в захвате президента Венесуэлы виновата Россия

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Все материалы
Американская авантюра в Венесуэле застала большинство западных лидеров в совершенном дезабилье и абсолютном неглиже: было очевидно, что ни при каких обстоятельствах нельзя было обрушиться с критикой на Вашингтон, чтобы не выйти на свой собственный след по поводу конфликта на Украине, и на всякий случай нужно было подстелить соломки и сказать что-то по поводу международного права.
Так и сделали.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Вашингтон нашел слабое звено
Вчера, 08:00
Немецкий канцлер Мерц промямлил, что "правовая классификация американской интервенции сложна, мы не будем торопиться с этим". Британский премьер Стармер сообщил, что он хочет "сначала установить факты", поскольку "ситуация быстро меняется", а главная евродипломатша Каллас заявила, что "при любых обстоятельствах должны соблюдаться принципы международного права и Устава ООН", и призвала (правда, непонятно кого) "к сдержанности".
Макрон, не до конца проснувшись, поначалу поддержал удары США по Венесуэле и похищение президента Мадуро, но его слова вошли в глубокий клинч с брифингом главы МИД Франции Барро, который заявил, что "военная операция по захвату Мадуро нарушает принцип неприменения силы, лежащий в основе международного права".
Всем еврожелающим стало понятно, что нужно срочно что-то делать и придумывать какую-то общую удобную легенду, а тут еще в западном инфополе схлестнулись ад, Израиль и вавилонское столпотворение.
Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин поставила вопрос ребром: "Почему Америке допустимо вторгаться в страну, бомбить и арестовывать иностранного лидера, Россия же считается злом за вторжение на Украину, а Китай — злом за агрессию против Тайваня? Это допустимо, только если мы сами так поступаем?"
"Демократический" Чикагский совет по международным отношениям забил тревогу: "Односторонняя операция Трампа усиливает давнюю критику внешней политики США со стороны России и Китая, которая находит отклик во всем мире. Интервенция, проведенная без одобрения ООН и даже без внутреннего обсуждения, придает убедительности заявлениям о том, что "порядок, основанный на правилах", всегда функционировал избирательно, обслуживая американские империалистические цели, экономический грабеж и лицемерие".
Еще чуть-чуть, и Штаты станут мировым изгоем — как же так, граждане? И тут кому-то в голову пришла гениальная мысль: "А что, если они не виноваты? А что, если они поддались плохому влиянию? А что, если на них плохо повлиял… Путин?!"
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Мир стоит на пороге большой войны
Вчера, 08:00
Мысль понравилась до такой невозможности, что под нее придумали специальный термин "путинизация", который быстро пошел в большой мир. Например, в издании The Guardian сразу появилась огромная статья под названием "В Венесуэлу пришла "путинизация" международной политики США", где объясняется, что Трамп, конечно, империалист, но во всем виновато "сползание в эпоху конфликтующих сфер влияния", которое подстегивает кнутиком лично президент России.
Получается, что это не США выкрали и бросили в тюрьму действующего президента другой страны, а их вынудил к этому нехороший Путин, который на самом деле развалил и часовню 14-го века, и все священное международное право, — вот с него и спрос.
Все это прекрасно, кроме того, что все ровно наоборот.
В одной из декабрьских публикаций издания Al Jazeera был интересный пассаж: "Русские видят себя хранителями старого порядка, предельными консерваторами во внешней политике. Они воспринимают возглавляемый США Запад как ревизионистскую силу, ответственную за демонтаж послевоенного миропорядка, и рассматривают войну на Украине как способ противодействовать этой ревизии".
Об этом еще в 2010 году говорил профессор Принстонского университета и глава кафедры исследований России Стивен Коэн, который четко определил момент, когда и кем международное право было выкинуто на помойку истории.
По словам Коэна, это произошло в 1992 году, когда действующий американский президент Буш очень боялся проиграть на выборах Клинтону и в своей предвыборной программе начал использовать тезис "Мы выиграли холодную войну, победив Советский Союз". Коэн фокусируется на том, что это совершенно не соответствует реальности и является "ложным нарративом". Рейган объявил о конце холодной войны еще за три года до распада СССР, и обе стороны имели самые серьезные намерения развивать отношения, то есть не было и тени того, что кто-то был победителем, а кто-то — проигравшим.
Тем не менее власть в США захватили "триумфалисты", и во времена Клинтонов "победа" США над СССР стала уже одной из центральных скреп американской идеологии. Как результат, в Штатах возобладал подход "по аналогии с побежденными Германией и Японией после Второй мировой войны, когда мы десятилетиями диктовали этим странам, что им можно и чего нельзя".
России также нельзя было защищать свои законные интересы, опираясь исключительно на международное право. Например, и наши требования прекратить вмешательство во внутренние дела Украины, и наши попытки воспрепятствовать военному перевороту в 2014 году были проигнорированы — так же как и наши апелляции к защите прав русскоязычных жителей Донбасса, против которых киевским режимом была объявлена война на уничтожение.
Известный экономист, руководитель Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил в 2023 году, что это Америка "спровоцировала СВО", в то время как сами США "отвергают международно-правовые ограничения своей власти. <…> Внешняя политика США — это сплошное "делай, как я говорю, а не как я делаю".
Нынешние события, связанные с Венесуэлой, будут иметь самые серьезные и долговременные последствия, включая полный демонтаж фальшивого мифа о Путине, который единолично разрушил белый и пушистый мир, где все любили друг друга и жили долго и счастливо под шелест страниц Устава ООН.
И многим эти последствия очень не понравятся.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
3 января, 14:13
 
В миреВенесуэлаРоссияСШАСтивен КоэнООНМИД Франции‎Принстонский университетУдары США по ВенесуэлеАналитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала