Wildberries запускает фирменные отели на зарубежных курортах

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Сервис для планирования путешествий WB Travel вместе с туроператором Fun&Sun запустили фирменную отельную концепцию, первый отель под брендом WB Travel откроется в Египте, Сервис для планирования путешествий WB Travel вместе с туроператором Fun&Sun запустили фирменную отельную концепцию, первый отель под брендом WB Travel откроется в Египте, сообщает пресс-служба объединенной компании Wildberries & Russ.

"Сервис WB Travel компании РВБ (Объединенной компании Wildberries & Russ) вместе со стратегическим партнером туроператором Fun&Sun запустили фирменную отельную концепцию. Первый отель под брендом WB Travel откроется в Египте . Путешественники уже могут забронировать номер в приложении Wildberries и на сайте Fun&Sun", - говорится в сообщении.

Отмечается, что запуск отельной концепции WB Travel стал следующим этапом развития стратегического партнерства между Wildberries и Fun&Sun. В частности, опыт Fun&Sun в разработке фирменных отельных концепций в сотрудничестве с отелями-партнерами и внедрении стандартов сервиса в их инфраструктуру позволил предложить пользователям WB Travel новый формат отдыха.

Уточняется, что открытие первого фирменного отеля в Египте - WB Travel Dreams Vacation - намечено на 15 февраля, а сейчас в отеле проходит масштабное обновление жилых корпусов, главного ресторана, лобби и других общественных пространств.

"Это курортный отель, созданный с учетом ожиданий семейной аудитории и ориентированный на комфортный, продуманный отдых", - добавляется в сообщении.