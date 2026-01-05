Рейтинг@Mail.ru
14:34 05.01.2026
Wildberries запускает фирменные отели на зарубежных курортах
Wildberries запускает фирменные отели на зарубежных курортах
Туризм, Wildberries, Египет
Wildberries запускает фирменные отели на зарубежных курортах

Пункт выдачи заказов Wildberries. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Сервис для планирования путешествий WB Travel вместе с туроператором Fun&Sun запустили фирменную отельную концепцию, первый отель под брендом WB Travel откроется в Египте, сообщает пресс-служба объединенной компании Wildberries & Russ.
"Сервис WB Travel компании РВБ (Объединенной компании Wildberries & Russ) вместе со стратегическим партнером туроператором Fun&Sun запустили фирменную отельную концепцию. Первый отель под брендом WB Travel откроется в Египте. Путешественники уже могут забронировать номер в приложении Wildberries и на сайте Fun&Sun", - говорится в сообщении.
Wildberries - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Wildberries запустила сервис такси в Узбекистане
16 декабря 2025, 12:00
Отмечается, что запуск отельной концепции WB Travel стал следующим этапом развития стратегического партнерства между Wildberries и Fun&Sun. В частности, опыт Fun&Sun в разработке фирменных отельных концепций в сотрудничестве с отелями-партнерами и внедрении стандартов сервиса в их инфраструктуру позволил предложить пользователям WB Travel новый формат отдыха.
Уточняется, что открытие первого фирменного отеля в Египте - WB Travel Dreams Vacation - намечено на 15 февраля, а сейчас в отеле проходит масштабное обновление жилых корпусов, главного ресторана, лобби и других общественных пространств.
"Это курортный отель, созданный с учетом ожиданий семейной аудитории и ориентированный на комфортный, продуманный отдых", - добавляется в сообщении.
Одним из ключевых элементов станет детский клуб Toucan от Fun&Sun, работающий по программе развлечений для детей разных возрастов; в клубе также будет представлена развивающая программа, адаптированная для разных возрастных групп, уточняет компания.
Магазин косметики и парфюмерии Рив Гош в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Wildberries стала владельцем косметического ритейлера "Рив Гош"
15 декабря 2025, 15:58
 
