На юге Узбекистана произошел выход нефтесодержащей жидкости

ТАШКЕНТ, 5 янв – РИА Новости. Выход нефтесодержащей жидкости произошел на месторождении углеводородов "25 лет независимости" в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана - одном из крупнейших в стране, ведутся работы по устранению последствий, Выход нефтесодержащей жидкости произошел на месторождении углеводородов "25 лет независимости" в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана - одном из крупнейших в стране, ведутся работы по устранению последствий, сообщает в понедельник пресс-служба министерства энергетики страны.

"На территории месторождения "М-25" в Бойсунском районе был зафиксирован выход на поверхность нефтесодержащей жидкости (нефтяной жидкости)", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале минэнерго.

По данным ведомства, в настоящее время ситуация находится под постоянным мониторингом, выход нефтяной жидкости локализован. Собранная нефтяная жидкость вывозится на специальную площадку с двумя изолированными шламовыми бассейнами объемом по 5 тысяч кубометров.

"Проводятся аналитические исследования проб нефтяной жидкости. По их результатам будут изучены возможности переработки, геологические исследования продолжаются", - добавили в пресс-службе.

В последние два года минэнерго регулярно сообщало о выбросах сероводорода на месторождении. В частности, 2 сентября 2024 года в результате ЧП четыре человека погибли, еще 11 пострадали. К ликвидации аварий были привлечены зарубежные специалисты, в том числе из России