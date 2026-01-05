Рейтинг@Mail.ru
На юге Узбекистана произошел выход нефтесодержащей жидкости
10:25 05.01.2026
На юге Узбекистана произошел выход нефтесодержащей жидкости
На юге Узбекистана произошел выход нефтесодержащей жидкости - РИА Новости, 05.01.2026
На юге Узбекистана произошел выход нефтесодержащей жидкости
Выход нефтесодержащей жидкости произошел на месторождении углеводородов "25 лет независимости" в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана - одном из... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T10:25:00+03:00
2026-01-05T10:25:00+03:00
в мире
узбекистан
россия
гонконг
андрей филатов
узбекнефтегаз
узбекистан
россия
гонконг
в мире, узбекистан, россия, гонконг, андрей филатов, узбекнефтегаз
В мире, Узбекистан, Россия, Гонконг, Андрей Филатов, Узбекнефтегаз
На юге Узбекистана произошел выход нефтесодержащей жидкости

В Узбекистане на месторождении «25 лет независимости» произошел выход нефти

Добыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Hasan Jamali
Добыча нефти. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 5 янв – РИА Новости. Выход нефтесодержащей жидкости произошел на месторождении углеводородов "25 лет независимости" в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана - одном из крупнейших в стране, ведутся работы по устранению последствий, сообщает в понедельник пресс-служба министерства энергетики страны.
"На территории месторождения "М-25" в Бойсунском районе был зафиксирован выход на поверхность нефтесодержащей жидкости (нефтяной жидкости)", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале минэнерго.
По данным ведомства, в настоящее время ситуация находится под постоянным мониторингом, выход нефтяной жидкости локализован. Собранная нефтяная жидкость вывозится на специальную площадку с двумя изолированными шламовыми бассейнами объемом по 5 тысяч кубометров.
"Проводятся аналитические исследования проб нефтяной жидкости. По их результатам будут изучены возможности переработки, геологические исследования продолжаются", - добавили в пресс-службе.
В последние два года минэнерго регулярно сообщало о выбросах сероводорода на месторождении. В частности, 2 сентября 2024 года в результате ЧП четыре человека погибли, еще 11 пострадали. К ликвидации аварий были привлечены зарубежные специалисты, в том числе из России.
Освоение месторождения "25 лет Независимости" с оцененными запасами около 150 миллиардов кубометров природного газа на условиях соглашения о разделе продукции осуществляет ИП "Surhan Gas Chemical Operating Company", единый инвестор по СРП - Suhran Investments Limited (Гонконг). Бенефициары инвестора - российский бизнесмен Андрей Филатов, узбекистанский предприниматель Бахтиёр Фазылов и АО "Узбекнефтегаз". Проект предусматривает также строительство газоперерабатывающего комплекса.
В миреУзбекистанРоссияГонконгАндрей ФилатовУзбекнефтегаз
 
 
