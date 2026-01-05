На Украине мужчина умер после прохождения ВВК и получения повестки

МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Мужчина умер после прохождения военно-врачебной комиссии и получения повестки в военкомате на Украине, сообщили в управлении полиции Житомирской области.
"Второго января мужчина находился в районном территориальном центре комплектования (РТЦК, так на Украине называют военкоматы – ред.) и проходил ВВК в городе Житомире. На следующий день у него несколько раз было носовое кровотечение из-за повышенного давления. Медики оказали ему необходимую помощь без госпитализации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте областной полиции.
По информации ведомства, после этого 50-летний мужчина вернулся в военкомат, где ему вручили "боевую повестку". После этого он вышел из здания, а позже его нашли без сознания и вызвали скорую, но он скончался до ее приезда.
"Во время осмотра тела были обнаружены следы крови на лице умершего. Следователи полиции начали досудебное расследование… Тело мужчины было направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причины смерти", - добавили в полиции.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.