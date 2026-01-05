Рейтинг@Mail.ru
На Украине напали более 270 раз на сотрудников ТЦК с 2022 года, пишут СМИ - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:33 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/ukraina-2066508326.html
На Украине напали более 270 раз на сотрудников ТЦК с 2022 года, пишут СМИ
На Украине напали более 270 раз на сотрудников ТЦК с 2022 года, пишут СМИ - РИА Новости, 05.01.2026
На Украине напали более 270 раз на сотрудников ТЦК с 2022 года, пишут СМИ
Более 270 нападений совершено на сотрудников военкоматов на Украине с февраля 2022 года, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на командование... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T18:33:00+03:00
2026-01-05T18:33:00+03:00
украина
в мире
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062956437_0:44:651:410_1920x0_80_0_0_29aa6998c9f131cda28a61ee3460e651.jpg
https://ria.ru/20260102/ttsk-2066077402.html
https://ria.ru/20260102/plennyy-2066021098.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062956437_8:0:555:410_1920x0_80_0_0_d1ecbfb0a919e2786c129de9be665e04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Украина, В мире, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
На Украине напали более 270 раз на сотрудников ТЦК с 2022 года, пишут СМИ

Украинская правда: на Украине напали более 270 раз на сотрудников ТЦК с 2022 г

© Фото : Одесский горсоветСотрудник военкомата в Одессе
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Фото : Одесский горсовет
Сотрудник военкомата в Одессе . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Более 270 нападений совершено на сотрудников военкоматов на Украине с февраля 2022 года, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на командование сухопутных войск ВСУ.
"На военнослужащих ТЦК (территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) совершили 272 нападения (с февраля 2022 года – ред.). Четверо военных погибли при исполнении служебных обязанностей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Украинской правды".
Сотрудник военкомата в городе Вишневое под Киевом толкнул беременную женщину, которая пыталась отбить от военных мужчину - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Под Киевом сотрудник ТЦК толкнул беременную женщину, сообщают СМИ
2 января, 16:09
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Пленный рассказал, как скрывался два года от ТЦК в Кривом Роге
2 января, 07:19
 
УкраинаВ миреДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала