На Украине напали более 270 раз на сотрудников ТЦК с 2022 года, пишут СМИ

МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Более 270 нападений совершено на сотрудников военкоматов на Украине с февраля 2022 года, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на командование сухопутных войск ВСУ.
"На военнослужащих ТЦК (территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) совершили 272 нападения (с февраля 2022 года – ред.). Четверо военных погибли при исполнении служебных обязанностей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Украинской правды".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.