На Украине напали более 270 раз на сотрудников ТЦК с 2022 года, пишут СМИ

Украинская правда: на Украине напали более 270 раз на сотрудников ТЦК с 2022 г

© Фото : Одесский горсовет Сотрудник военкомата в Одессе © Фото : Одесский горсовет Сотрудник военкомата в Одессе . Архивное фото