https://ria.ru/20260105/ukraina-2066462766.html
Зеленский назначил экс-главу МИД Канады своим внештатным советником
Зеленский назначил экс-главу МИД Канады своим внештатным советником - РИА Новости, 05.01.2026
Зеленский назначил экс-главу МИД Канады своим внештатным советником
Владимир Зеленский назначил экс-главу МИД Канады и инициатора антироссийских санкций Христю Фриланд своим внештатным советником. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T13:24:00+03:00
2026-01-05T13:24:00+03:00
2026-01-05T13:24:00+03:00
в мире
украина
христя фриланд
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152967/97/1529679717_2271:387:5409:2152_1920x0_80_0_0_9918129147d82f215dad4b10e09d1130.jpg
https://ria.ru/20260105/ukraina-2066462224.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152967/97/1529679717_3121:349:5267:1959_1920x0_80_0_0_5a2146ce38c66e1ec51bbc45ae8cc790.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, христя фриланд, владимир зеленский
В мире, Украина, Христя Фриланд, Владимир Зеленский
Зеленский назначил экс-главу МИД Канады своим внештатным советником
Зеленский назначил экс-главу МИД Канады Фриланд своим внештатным советником