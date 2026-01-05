Рейтинг@Mail.ru
Зеленский назначил экс-главу МИД Канады своим внештатным советником - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/ukraina-2066462766.html
Зеленский назначил экс-главу МИД Канады своим внештатным советником
Зеленский назначил экс-главу МИД Канады своим внештатным советником - РИА Новости, 05.01.2026
Зеленский назначил экс-главу МИД Канады своим внештатным советником
Владимир Зеленский назначил экс-главу МИД Канады и инициатора антироссийских санкций Христю Фриланд своим внештатным советником. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T13:24:00+03:00
2026-01-05T13:24:00+03:00
в мире
украина
христя фриланд
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152967/97/1529679717_2271:387:5409:2152_1920x0_80_0_0_9918129147d82f215dad4b10e09d1130.jpg
https://ria.ru/20260105/ukraina-2066462224.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152967/97/1529679717_3121:349:5267:1959_1920x0_80_0_0_5a2146ce38c66e1ec51bbc45ae8cc790.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, христя фриланд, владимир зеленский
В мире, Украина, Христя Фриланд, Владимир Зеленский
Зеленский назначил экс-главу МИД Канады своим внештатным советником

Зеленский назначил экс-главу МИД Канады Фриланд своим внештатным советником

© AP Photo / Andrew HarnikХристя Фриланд
Христя Фриланд - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Andrew Harnik
Христя Фриланд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский назначил экс-главу МИД Канады и инициатора антироссийских санкций Христю Фриланд своим внештатным советником.
"Назначить Христю Фриланд советником президента Украины по вопросам экономического развития (вне штата)", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Зеленского.
Фриланд, известная своей жесткой позицией в отношении России, в последние годы активно выступала за укрепление канадской экономики и за введение международных санкций против Москвы в связи с событиями на Украине.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Сергей Кислица - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Зеленский назначил Кислицу первым замглавы своего офиса
Вчера, 13:22
 
В миреУкраинаХристя ФриландВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала