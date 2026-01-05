Рейтинг@Mail.ru
Зеленский назначил Кислицу первым замглавы своего офиса
13:22 05.01.2026
Зеленский назначил Кислицу первым замглавы своего офиса
Зеленский назначил Кислицу первым замглавы своего офиса - РИА Новости, 05.01.2026
Зеленский назначил Кислицу первым замглавы своего офиса
Владимир Зеленский назначил замглавы украинского МИД, члена украинской рабочей группы по урегулированию конфликта на Украине Сергея Кислицу первым заместителем... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T13:22:00+03:00
2026-01-05T13:22:00+03:00
Зеленский назначил Кислицу первым замглавы своего офиса

Зеленский назначил Кислицу первым заместителем главы своего офиса

МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский назначил замглавы украинского МИД, члена украинской рабочей группы по урегулированию конфликта на Украине Сергея Кислицу первым заместителем главы его офиса
"Назначить Кислицу Сергея Олеговича первым заместителем руководителя офиса президента Украины", – говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Зеленского.
Ранее Зеленский сообщал, что Кислица продолжит участвовать в переговорном процессе.
"Ослабить давление": в США назвали причину назначения Буданова*
