Зеленский назначил Кислицу первым замглавы своего офиса
Зеленский назначил Кислицу первым замглавы своего офиса - РИА Новости, 05.01.2026
Зеленский назначил Кислицу первым замглавы своего офиса
Владимир Зеленский назначил замглавы украинского МИД, члена украинской рабочей группы по урегулированию конфликта на Украине Сергея Кислицу первым заместителем... РИА Новости, 05.01.2026
в мире
украина
владимир зеленский
сергей кислица
украина
Зеленский назначил Кислицу первым замглавы своего офиса
Зеленский назначил Кислицу первым заместителем главы своего офиса