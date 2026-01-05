https://ria.ru/20260105/ukraina-2066445078.html
Славутич в Киевской области остался без электроэнергии
Город Славутич в Киевской области на Украине обесточен, сообщает офис генерального прокурора страны. РИА Новости, 05.01.2026
Генпрокуратура Украины заявила об отключении света в Славутиче