По понятным причинам вся мировая пресса сейчас сосредоточена на событиях в Венесуэле. В итоге получилось, что СМИ Британии и Франции проспали важное для себя объявление: их армии, хотят они того или нет, обязаны отныне вступить в военный конфликт за рубежом! Во всяком случае, так следует из заявления лидера киевского режима Владимира Зеленского по итогам киевского совещания советников по национальной безопасности стран "коалиции желающих". Или "охочих", как их называют на Украине.

Это не шутка. Рассуждая о военном присутствии европейских военных контингентов на Украине Зеленский заявил буквально следующее: "Присутствие — один из важных факторов коалиции желающих. Честно, как президент говорю: даже существование самой коалиции зависит от того, готовы ли активизировать свое присутствие те или другие страны. Если они совсем не готовы, это не совсем "коалиция желающих". <…> Председательствующими являются Британия и Франция . Вот их присутствие военное — оно обязательно!"

Ну а чем закончится такое присутствие, довольно однозначно объяснил глава МИД России Сергей Лавров , подводя итоги минувшего года: "Им не только украинцев не жалко, но и свое собственное население, похоже, тоже не жалко. Чем иначе объяснить продолжающиеся в Европе разговоры о направлении на Украину воинских контингентов в формате "коалиции желающих". Мы уже сто раз заявляли, что в таком случае они станут законной целью для наших Вооруженных сил".

Причем российский подход вполне объясним. Мы прекрасно понимаем, что появление натовских войск (пусть даже без официального прикрытия НАТО ) на наших юго-западных рубежах усилит конфронтацию и риски прямого военного столкновения. Зеленский по итогам посиделок "охочих" не оставил никаких сомнений в этом. Перечисляя миссию оккупантов, которых он надеется затянуть на Украину сразу после заключения соглашения о перемирии, лидер киевского режима пояснил, что в нее входит мониторинг режима прекращения огня, тренировки украинских боевиков, снабжение их оружием и даже разведывательная деятельность! То есть он откровенно, ничего не стесняясь, говорит, что британцы и французы намерены развернуть на нашей границе шпионско-диверсионную деятельность! И кто-то полагает, что мы на это согласимся?

Мало того, Зеленский даже заявил о том, что это будет секретной частью мирной сделки: "В принципе, все детали или большинство деталей будут открыты. Какие-то, наверное, будут закрыты — которые связаны с общей работой разведорганов наших". То есть он всерьез рассчитывает, что Россия не глядя подмахнет соглашения о перемирии с засекреченными от нее статьями?

Ясно, что в самой Европе, обсуждая данные сценарии, не столь откровенны. Там больше говорится о мониторинговой миссии. Ну, по этому поводу мы бы, может, и испытывали какие-нибудь иллюзии, если бы не имели печального опыта "независимых наблюдателей" ОБСЕ , которые на протяжении нескольких лет как бы мониторили выполнение Минских соглашений, а на деле занимались шпионажем и наведением украинских снарядов на мирные города Донбасса . Да и нынешняя реакция западного сообщества на преступные удары Украины по резиденции российского президента и по отелю в Хорлах не оставляет никаких сомнений в том, как Запад будет реагировать на нарушения режима прекращения огня в случае, если мы заключим рамочное соглашение, не устраняющее коренные причины конфликта.

Планы Европы относительно Украины очевидны, и в них точно не входит прочный и долгосрочный мир. Наоборот, европейские военные прямо говорят: "Мир для Украины будет означать для нас больше проблем". Отсюда и желание сорвать мирный процесс любой ценой, включая выдвижение бредовых идей о воинских контингентах на границах с Россией.

Ведущий внешнеполитический колумнист The Times Роджер Бойес, определяя задачи Европы на 2026 год, цинично пишет о необходимости заключить такую сделку по Украине, чтобы дать той всего лишь передышку для будущей войны против России. Это называется "выиграть время для более справедливого мирного урегулирования, чем то, которое сейчас намечается".

The Daily Telegraph в предвкушении потирает руки: "Тихое, но эффективное взаимодействие так называемой коалиции желающих, похоже, ведет Белый дом к миру, который, хотя и не идеален для Украины, гораздо хуже для Москвы . <…> Еще более тревожным для Кремля является открытое обсуждение Трампом присутствия западных войск на местах. Это наихудший сценарий для Путина".

Тут бы им еще задаться вопросом: и с чего бы Россия соглашалась на "наихудшие сценарии"? Так и хочется сказать спасибо всем означенным экспертам за откровенность. Будем обязательно использовать в качестве аргументов, когда дело дойдет до участия России в обсуждении документов, с которыми сейчас Зеленский носится по Европам.

The New York Times, обсуждая все эти идеи, признает: "Кремль категорически отверг любые планы по размещению западных войск на Украине и практически не демонстрирует готовности согласиться с предложением". И тут же поясняет почему: все эти прожекты предусматривают исключительно гарантии безопасности для Украины. В них нет ни слова о гарантиях безопасности для России. А именно ради этих гарантий мы начинали СВО.

То есть как выглядит идеальная картина после заключения перемирия с точки зрения Европы? Украина зализывает раны, набирает новое пушечное мясо, укрепляет бреши в своей обороне, получает новое оружие, при этом постоянно нанося болезненные удары по России из-под прикрытия британских и французских военных. Не случайно главой офиса президента на днях назначен специалист по диверсиям на территории России Кирилл Буданов*. При этом Запад будет закрывать глаза на эти "шалости" своих подопечных (как он делает и сейчас), но тут же будет вопить: "Не сметь! У нас же перемирие!", если Россия попробует ответить.

Мы же четко поясняем Западу: в грядущем мирном соглашении должны присутствовать не только гарантии безопасности Украине в случае прочного мира, но и гарантии опасности для нее в тех случаях, когда она будет нарушать режим прекращения огня или устраивать диверсии против России и российских граждан. Мы гарантированно нанесем удар в ответ на провокации и теракты. И никакие "коалиции охочих" не смогут ограничить право России на самооборону и безопасность! Все они должны зарубить это на носу.