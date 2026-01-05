https://ria.ru/20260105/ufa-2066449577.html
В Уфе два человека погибли и трое пострадали в ДТП
Два человека погибли, трое пострадали при столкновении двух машин в Уфимском районе, сообщает Госавтоинспекция Уфы. РИА Новости, 05.01.2026
В Уфе два человека погибли и трое пострадали в ДТП
