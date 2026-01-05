Рейтинг@Mail.ru
В Уфе два человека погибли и трое пострадали в ДТП - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:18 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/ufa-2066449577.html
В Уфе два человека погибли и трое пострадали в ДТП
В Уфе два человека погибли и трое пострадали в ДТП - РИА Новости, 05.01.2026
В Уфе два человека погибли и трое пострадали в ДТП
Два человека погибли, трое пострадали при столкновении двух машин в Уфимском районе, сообщает Госавтоинспекция Уфы. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T11:18:00+03:00
2026-01-05T11:18:00+03:00
происшествия
уфа
уфимский район
крушение вертолета в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040874559_0:83:3258:1915_1920x0_80_0_0_b9c9bc23f2d43f5ddfe8a1bfa514d0f9.jpg
https://ria.ru/20260105/dtp-2066449399.html
уфа
уфимский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040874559_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_662101e58fd64a29c22ca4ac8f935799.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, уфа, уфимский район, крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Уфа, Уфимский район, Крушение вертолета в Дагестане
В Уфе два человека погибли и трое пострадали в ДТП

Два человека погибли и трое пострадали в ДТП с двумя машинами в Уфе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 5 янв - РИА Новости. Два человека погибли, трое пострадали при столкновении двух машин в Уфимском районе, сообщает Госавтоинспекция Уфы.
По данным ведомства, на 32-м километре западного обхода города Уфы столкнулись "Лада Гранта" и Тoyota.
"️В результате ДТП водитель и пассажир "Лады Гранты" погибли на месте, еще троих участников аварии с различными травмами госпитализировали", - говорится в релизе.
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В Читинском районе столкнулись три автомобиля, пострадали восемь человек
11:15
 
ПроисшествияУфаУфимский районКрушение вертолета в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала