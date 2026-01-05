МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Специальная военная операция на Украине стала серьезным ударом для ЕС, так как громкие заявления европейских лидеров не дали ожидаемого результата, пишет Berliner Zeitung.
"Своим напыщенным "Так нельзя!" они отреагировали на начало СВО на Украине и затребовали немедленного воcстановления положения, существовавшего до боевых действий", — отмечается в публикации.
"Европейцы же, однако, препираются с реальностью. То, что действительность не повинуется их представлениям о порядке, — это горькая пилюля, которую еще предстоит проглотить", — резюмируется в материале.
Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя говорил, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.