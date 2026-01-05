Венесуэльский военный рассказал о последствиях удара США

По его словам, в результате удара были разрушены зенитно-артиллерийская группа имени Хосе Феликса Риваса, механизированный пехотный батальон "Боливар", а также инженерно-бронетанковая группа "Аяла".

"Это необходимо ясно обозначить. Да, у нас есть средства для военной защиты, но не для противостояния гегемонистской военной державе вроде США. Причина проста: у них есть мощная военно-промышленная база, дающая им такое превосходство, с которым ни одна страна не может тягаться", - отметил Луго Перейра.