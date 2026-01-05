Рейтинг@Mail.ru
Венесуэльский военный рассказал о последствиях удара США
02:32 05.01.2026
Венесуэльский военный рассказал о последствиях удара США
2026-01-05T02:32:00+03:00
2026-01-05T02:32:00+03:00
Венесуэльский военный рассказал о последствиях удара США

Подполковник Перейра: удар США нанес ущерб трем ключевым подразделениям

© AP Photo / Matias DelacroixВид на центр Каракаса
КАРАКАС, 5 янв - РИА Новости. Последствия удара, нанесённого США по Венесуэле, носят катастрофический характер: были фактически выведены из строя три важнейших боевых подразделения, заявил РИА Новости магистр международной политики, венесуэльский дипломат и подполковник запаса Эдгар Алехандро Луго Перейра.
"Последствия оказались катастрофическими. Были практически уничтожены три крайне важные боевые части, дислоцированные в Каракасе", - рассказал Луго Перейра, посетивший в субботу военный комплекс Форт Тиуна спустя несколько часов после атаки США.
По его словам, в результате удара были разрушены зенитно-артиллерийская группа имени Хосе Феликса Риваса, механизированный пехотный батальон "Боливар", а также инженерно-бронетанковая группа "Аяла".
"Это были три основные воинские части Каракаса, которые противник фактически полностью вывел из строя", - подчеркнул он.
Как считает Луго Перейра, целью удара было лишить эти подразделения возможности выдвинуться и оказать сопротивление, при этом в целом оборонный потенциал Венесуэлы сохранился.
"Мы понимаем, что Вашингтон обладает несоизмеримой военной мощью. Сегодня в США у власти люди, утратившие связь с реальностью, которые открыто игнорируют международное публичное право, а также все договоры, соглашения и конвенции, созданные в новейшей истории для сохранения мира", - сказал он.
По словам собеседника агентства, Соединённые Штаты "произвольно, незаконно и безответственно" применили военную силу против мирной страны.
"Это необходимо ясно обозначить. Да, у нас есть средства для военной защиты, но не для противостояния гегемонистской военной державе вроде США. Причина проста: у них есть мощная военно-промышленная база, дающая им такое превосходство, с которым ни одна страна не может тягаться", - отметил Луго Перейра.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
