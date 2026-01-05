https://ria.ru/20260105/tusk-2066452894.html
Премьер Польши призвал страны Европы продолжать вооружаться
Премьер Польши призвал страны Европы продолжать вооружаться - РИА Новости, 05.01.2026
Премьер Польши призвал страны Европы продолжать вооружаться
Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал страны Европы продолжать вооружаться. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T12:05:00+03:00
2026-01-05T12:05:00+03:00
2026-01-05T12:05:00+03:00
в мире
польша
европа
дональд туск
польша
европа
Премьер Польши призвал страны Европы продолжать вооружаться
