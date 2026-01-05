Рейтинг@Mail.ru
Премьер Польши призвал страны Европы продолжать вооружаться - РИА Новости, 05.01.2026
12:05 05.01.2026
Премьер Польши призвал страны Европы продолжать вооружаться
2026
© AP Photo / Leon NealПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Leon Neal
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
ВАРШАВА, 5 янв – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал страны Европы продолжать вооружаться.
"Никто не будет воспринимать всерьез слабую и раздробленную Европу: ни враги, ни союзники. Это уже ясно сейчас. Мы должны наконец поверить в свою силу, мы должны продолжать вооружаться, мы должны оставаться едиными, как никогда раньше. Один за всех и все за одного. Иначе нам конец", - написал Туск на платформе Х.
При этом он не пояснил, что конкретно вызвало его беспокойство и мысли о необходимости вооружаться.
На текущий год Польша запланировала рекордный военный бюджет в размере 4,7% ВВП.
