ЦАХАЛ нанесла удар по боевику ХАМАС на юге сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла прицельный удар по боевику палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа, который планировал нападение на израильских военных, сообщила в понедельник армейская пресс-служба.
"Некоторое время назад ЦАХАЛ в соответствии с соглашением о прекращении огня нанес удар по террористу ХАМАС, планировавшему совершить атаку на израильских военных, действующих на юге сектора Газа. Террорист представлял непосредственную угрозу для войск, поэтому удар был нанесен прицельно. Перед ударом были приняты меры по минимизации ущерба для гражданского населения, включая использование высокоточных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительную разведку", - говорится в сообщении.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября. Как ранее РИА Новости заявил представитель палестинского движения ХАМАС Гази Хамад, израильская армия свыше 900 раз нарушила режим прекращения огня. По данным местных властей, за этот период погибли свыше 410 человек, более 1,1 тысячи получили ранения.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. СМИ сообщали, что реализация второго этапа плана Трампа задерживается из-за позиции сторон и взаимных обвинений в нарушении условий прекращения огня. По информации телеканала Sky News Arabia, арабские страны, Турция, Израиль и США могут провести еще один саммит для начала реализации второго этапа соглашения по сектору Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана президента США Дональда Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.