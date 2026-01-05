Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ нанесла удар по боевику ХАМАС на юге сектора Газа - РИА Новости, 05.01.2026
21:50 05.01.2026
ЦАХАЛ нанесла удар по боевику ХАМАС на юге сектора Газа
ЦАХАЛ нанесла удар по боевику ХАМАС на юге сектора Газа
ЦАХАЛ нанесла удар по боевику ХАМАС на юге сектора Газа

ЦАХАЛ нанесла прицельный удар по боевику ХАМАС на юге сектора Газа

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла прицельный удар по боевику палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа, который планировал нападение на израильских военных, сообщила в понедельник армейская пресс-служба.
"Некоторое время назад ЦАХАЛ в соответствии с соглашением о прекращении огня нанес удар по террористу ХАМАС, планировавшему совершить атаку на израильских военных, действующих на юге сектора Газа. Террорист представлял непосредственную угрозу для войск, поэтому удар был нанесен прицельно. Перед ударом были приняты меры по минимизации ущерба для гражданского населения, включая использование высокоточных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительную разведку", - говорится в сообщении.
Истребитель F-16I Sufa ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Израильская авиация атаковала поселение на юге Ливана
Вчера, 19:45
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября. Как ранее РИА Новости заявил представитель палестинского движения ХАМАС Гази Хамад, израильская армия свыше 900 раз нарушила режим прекращения огня. По данным местных властей, за этот период погибли свыше 410 человек, более 1,1 тысячи получили ранения.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. СМИ сообщали, что реализация второго этапа плана Трампа задерживается из-за позиции сторон и взаимных обвинений в нарушении условий прекращения огня. По информации телеканала Sky News Arabia, арабские страны, Турция, Израиль и США могут провести еще один саммит для начала реализации второго этапа соглашения по сектору Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана президента США Дональда Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
