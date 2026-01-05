https://ria.ru/20260105/tramp-2066539391.html
Рейтинг Трампа поднялся до 42 процентов, показал опрос
Рейтинг Трампа поднялся до 42 процентов, показал опрос - РИА Новости, 05.01.2026
Рейтинг Трампа поднялся до 42 процентов, показал опрос
Рейтинг президента США Дональда Трампа поднялся до 42% - это самый высокий уровень его поддержки с октября прошлого года, следует из опроса компании Ipsos и... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T22:47:00+03:00
2026-01-05T22:47:00+03:00
2026-01-05T22:47:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066262320_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_34075de0ba11a0f7e04681ff340c344c.jpg
https://ria.ru/20251224/opros-2064211614.html
https://ria.ru/20251211/tramp-2061281200.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066262320_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_e1bb06f6ed8d13e2d632b2733df3afa8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Рейтинг Трампа поднялся до 42 процентов, показал опрос
Ipsos: рейтинг Трампа поднялся до 42%
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости.
Рейтинг президента США Дональда Трампа поднялся до 42% - это самый высокий уровень его поддержки с октября прошлого года, следует
из опроса компании Ipsos и агентства Рейтер.
"Рейтинг одобрения Трампа
составляет 42% - выше, чем в декабрьском опросе, когда он составлял 39%, и его самый высокий показатель с октября", - говорится в сообщении агентства по итогам опроса.
Опрос также показал, что удары США
по Венесуэле
одобряет треть респондентов, при этом 72% обеспокоены тем, что США могут оказаться слишком сильно вовлечены в дела латиноамериканской страны.
Опрос проводился 4-5 января среди 1248 взрослых американцев. Погрешность составляет около трех процентных пунктов.
Результаты опросов американских СМИ и социологов ранее показывали падение рейтинга Трампа: журнал Economist и компания YouGov называли его самым серьезным среди последних американских президентов. Исследовательский центр NORC и агентство Ассошиэйтед Пресс, исходя из итогов своего опроса, сообщили о падении уровня поддержки подходов американского лидера в экономике. Издание Politico опубликовало результаты совместного исследования с компанией Public First, в соответствии с которыми около половины жителей США испытывают трудности с покрытием бытовых расходов, включая покупку продуктов, лекарств и оплату коммунальных услуг.
Трамп, в свою очередь, обвиняет социологов во лжи о состоянии экономики Соединенных Штатов.