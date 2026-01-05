Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг Трампа поднялся до 42 процентов, показал опрос - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:47 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/tramp-2066539391.html
Рейтинг Трампа поднялся до 42 процентов, показал опрос
Рейтинг Трампа поднялся до 42 процентов, показал опрос - РИА Новости, 05.01.2026
Рейтинг Трампа поднялся до 42 процентов, показал опрос
Рейтинг президента США Дональда Трампа поднялся до 42% - это самый высокий уровень его поддержки с октября прошлого года, следует из опроса компании Ipsos и... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T22:47:00+03:00
2026-01-05T22:47:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066262320_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_34075de0ba11a0f7e04681ff340c344c.jpg
https://ria.ru/20251224/opros-2064211614.html
https://ria.ru/20251211/tramp-2061281200.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066262320_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_e1bb06f6ed8d13e2d632b2733df3afa8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Рейтинг Трампа поднялся до 42 процентов, показал опрос

Ipsos: рейтинг Трампа поднялся до 42%

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Рейтинг президента США Дональда Трампа поднялся до 42% - это самый высокий уровень его поддержки с октября прошлого года, следует из опроса компании Ipsos и агентства Рейтер.
"Рейтинг одобрения Трампа составляет 42% - выше, чем в декабрьском опросе, когда он составлял 39%, и его самый высокий показатель с октября", - говорится в сообщении агентства по итогам опроса.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Рейтинг одобрения Трампа сохраняется на антирекордной отметке
24 декабря 2025, 01:31
Опрос также показал, что удары США по Венесуэле одобряет треть респондентов, при этом 72% обеспокоены тем, что США могут оказаться слишком сильно вовлечены в дела латиноамериканской страны.
Опрос проводился 4-5 января среди 1248 взрослых американцев. Погрешность составляет около трех процентных пунктов.
Результаты опросов американских СМИ и социологов ранее показывали падение рейтинга Трампа: журнал Economist и компания YouGov называли его самым серьезным среди последних американских президентов. Исследовательский центр NORC и агентство Ассошиэйтед Пресс, исходя из итогов своего опроса, сообщили о падении уровня поддержки подходов американского лидера в экономике. Издание Politico опубликовало результаты совместного исследования с компанией Public First, в соответствии с которыми около половины жителей США испытывают трудности с покрытием бытовых расходов, включая покупку продуктов, лекарств и оплату коммунальных услуг.
Трамп, в свою очередь, обвиняет социологов во лжи о состоянии экономики Соединенных Штатов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Опрос: Трампа считают более сильным лидером, чем Стармера, Мерца и Макрона
11 декабря 2025, 07:26
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала