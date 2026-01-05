Рейтинг@Mail.ru
Планы Трампа по нефти из Венесуэлы потребуют огромных инвестиций, пишет NYT
21:24 05.01.2026
Планы Трампа по нефти из Венесуэлы потребуют огромных инвестиций, пишет NYT
в мире
сша
венесуэла
ирак
дональд трамп
марко рубио
chevron
conocophillips
в мире, сша, венесуэла, ирак, дональд трамп, марко рубио, chevron , conocophillips, exxon mobil, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Ирак, Дональд Трамп, Марко Рубио, Chevron , ConocoPhillips, Exxon Mobil, Удары США по Венесуэле
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости. План президента США Дональда Трампа привлечь американские нефтяные компании к восстановлению нефтяной отрасли Венесуэлы, обладающей одними из крупнейших в мире запасов нефти, столкнётся с серьёзными трудностями и потребует значительных вложений и времени, пишет газета New York Times.
По данным издания, отрасль переживает последствия многолетнего недоинвестирования, политической нестабильности и санкций США, которые серьёзно ограничили экспорт. Несмотря на заявления Трампа о готовности компаний "вложить миллиарды и восстановить инфраструктуру", производственный потенциал страны остаётся сильно ослабленным.
Члены Совбеза ООН обсуждают удары США и захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США. 5 января 2026 - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Трамп контактировал с Мадуро для деэскалации, сообщил постпред США
Вчера, 19:18
Бывший руководитель проектов Chevron в Венесуэле Али Мошири считает, что при благоприятных условиях добычу можно увеличить до 1,5 миллиона баррелей в сутки в течение 18 месяцев, что потребует до 7 миллиарда долларов. Однако, по его словам, дальнейшее восстановление займёт годы из-за изношенности инфраструктуры и необходимости заново выстраивать договорные и юридические механизмы.
Санкции США продолжают действовать и будут использоваться как рычаг давления до проведения политических изменений, заявил госсекретарь США Марко Рубио. В результате регулярно экспортировать нефть сейчас фактически способна только Chevron, обладающая специальной лицензией.
Другие крупные американские компании, включая ExxonMobil и ConocoPhillips, ранее покинули страну после частичной национализации активов и годами пытаются добиться компенсаций, отмечает издание. Аналитики сравнивают возможное восстановление отрасли с ситуацией в Ираке, где перезапуск добычи занял длительное время.
По словам Мошири, приток более масштабных инвестиций возможен лишь при стабилизации политической ситуации и смягчении санкций. "Единственный реальный двигатель восстановления экономики сейчас — инвестиции в нефтяной сектор", — приводит его слова газета.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
У Трампа нет четкого плана действий в Венесуэле, заявил лидер демократов
Вчера, 17:19
 
В миреСШАВенесуэлаИракДональд ТрампМарко РубиоChevronConocoPhillipsExxon MobilУдары США по Венесуэле
 
 
