Трамп рассказал о сумме поступлений от пошлин в США
17:19 05.01.2026 (обновлено: 17:25 05.01.2026)
Трамп рассказал о сумме поступлений от пошлин в США
Трамп рассказал о сумме поступлений от пошлин в США
2026
сша, дональд трамп, в мире
США, Дональд Трамп, В мире
Трамп рассказал о сумме поступлений от пошлин в США

Трамп: США получили и получат $600 млрд поступлений от пошлин

© AP Photo / Doug MillsВыступление Дональда Трампа
Выступление Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Doug Mills
Выступление Дональда Трампа. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря введённым тарифам Соединённые Штаты получили и получат более 600 миллиардов долларов, поэтому стали "значительно сильнее" в финансовом и оборонном плане.
"Мы получили и вскоре получим более 600 миллиардов долларов от пошлин, но фейковые СМИ не хотят говорить об этом… Благодаря тарифам наша страна стала финансово и с точки зрения национальной безопасности гораздо сильнее и уважаемее, чем когда-либо", — написал Трамп в соцсети TRUTH Social.
По словам президента, его заявление связано с предстоящим рассмотрением в Верховном суде дела о тарифной политике США, которое он назвал "одним из важнейших решений в истории".
© 2026 МИА «Россия сегодня»
