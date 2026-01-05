https://ria.ru/20260105/tramp-2066498521.html
Трамп рассказал о сумме поступлений от пошлин в США
Трамп рассказал о сумме поступлений от пошлин в США - РИА Новости, 05.01.2026
Трамп рассказал о сумме поступлений от пошлин в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря введённым тарифам Соединённые Штаты получили и получат более 600 миллиардов долларов, поэтому стали... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T17:19:00+03:00
2026-01-05T17:19:00+03:00
2026-01-05T17:25:00+03:00
сша
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062813386_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6aa7a3f995909322a9d0743f0a9e453c.jpg
https://ria.ru/20260105/tramp-2066425704.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062813386_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_b0cb27763f893181c3fb1b87ae7dd287.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, в мире
США, Дональд Трамп, В мире
Трамп рассказал о сумме поступлений от пошлин в США
Трамп: США получили и получат $600 млрд поступлений от пошлин