Трамп сделал громкое заявление о России - РИА Новости, 05.01.2026
11:56 05.01.2026
Трамп сделал громкое заявление о России
в мире
россия
дональд трамп
сша
россия
сша
Новости
ru-RU
в мире, россия, дональд трамп, сша
В мире, Россия, Дональд Трамп, США
Трамп сделал громкое заявление о России

Трамп заявил, что обсуждает с конгрессом ужесточение санкций против России

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждает с конгрессом ужесточение санкций против России, следует из записи его выступления.

Журналист отметила, что сенатор Линдси Грэм* обсуждал дополнительные санкции против России.
Зеленский сделал новое заявление об окончании конфликта на Украине
Зеленский сделал новое заявление об окончании конфликта на Украине
09:32
"Мы обсуждаем это все время. Я больше ни о чем с ним (Грэмом* - Прим.ред), не разговаривал. Я не считаю его очень интересным собеседником, за исключением того, что мы говорим о законопроектах", — сказал, в свою очередь, глава Белого дома.

Присутствовавший при общении сенатор посмеялся над этими словами и добавил, что ранее обсуждал с послом Индии в США вопрос сокращения закупок российской нефти.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал такого подхода. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
Джим Роджерс - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Американский инвестор заявил, что санкции против России никому не помогают
23 декабря 2025, 04:26
 
В миреРоссияДональд ТрампСША
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
