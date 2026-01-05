Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп закинул Зеленского на минное поле
06:04 05.01.2026 (обновлено: 07:22 05.01.2026)
СМИ: Трамп закинул Зеленского на минное поле
СМИ: Трамп закинул Зеленского на минное поле
Похитив президента Венесуэлы Николаса Мадуро, американский лидер Дональд Трамп поставил Владимира Зеленского в безвыходное положение, пишет газета Berliner... РИА Новости, 05.01.2026
в мире
сша
николас мадуро
дональд трамп
владимир зеленский
оон
евросоюз
в мире, сша, николас мадуро, дональд трамп, владимир зеленский, оон, евросоюз
В мире, США, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ООН, Евросоюз
СМИ: Трамп закинул Зеленского на минное поле

BZ: Зеленский попал на минное поле из-за похищения Трампом Мадуро

Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Похитив президента Венесуэлы Николаса Мадуро, американский лидер Дональд Трамп поставил Владимира Зеленского в безвыходное положение, пишет газета Berliner Zeitung.
"Ситуация особенно остра для президента Владимира Зеленского лично. Любая реакция на ситуацию в Венесуэле для него – политическое минное поле", — предупреждает газета.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
"Одессу надо убирать": в Киеве предложили Зеленскому радикальный шаг
05:17
Издание отмечает, что фактически парализованным оказался и ЕС, который также боится потерять расположение Вашингтона, неправильно отреагировав на действия Штатов в Венесуэле. Это делает позиции Киева еще более шаткими, пояснил автор.
"Украине и Европе придется решать эту проблему в долгосрочной перспективе: арест Мадуро ясно показывает, что смена режима снова может считаться легитимным инструментом западной политики, если это служит их собственным интересам", — заключила BZ.
Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, оттуда они вылетели в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине. Как стало известно позднее, Мадуро предстанет перед судом в понедельник. По официальным документам ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
"Неожиданный удар": в США обратились к России с предупреждением
03:33
МИД России выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.
Внешнеполитическое ведомство КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
На Западе предупредили Зеленского о большой проблеме в 2026 году
01:55
 
В мире, США, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ООН, Евросоюз
 
 
