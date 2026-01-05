Рейтинг@Mail.ru
Трамп усомнился в атаке беспилотников на резиденцию Путина - РИА Новости, 05.01.2026
05:25 05.01.2026 (обновлено: 05:29 05.01.2026)
Трамп усомнился в атаке беспилотников на резиденцию Путина
Американский президент Дональд Трамп выразил сомнение в том, что украинские беспилотники в конце декабря атаковали именно резиденцию российского лидера... РИА Новости, 05.01.2026
в мире
россия
новгородская область
сша
владимир путин
дональд трамп
сергей лавров
в мире, россия, новгородская область, сша, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров
В мире, Россия, Новгородская область, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров
ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп выразил сомнение в том, что украинские беспилотники в конце декабря атаковали именно резиденцию российского лидера Владимира Путина, хотя неделю назад заявлял, что очень разозлился из-за произошедшего и поступать так нельзя. По его мнению, "что-то случилось неподалеку".
"Я не верю, что этот удар действительно произошел. Там неподалеку что-то случилось, но это не имеет к этому никакого отношения... Он сказал, что его дом подвергся атаке. Теперь мы не верим, что это произошло, когда у нас появилась возможность это проверить", - сказал он журналистам.
Трамп уверен, что Россия и Украина в какой-то момент заключат сделку
04:22
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области с применением 91 беспилотника, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что представители российских спецслужб в ходе экспертизы извлекли из блока навигационной системы одного из сбитых дронов, летевших на резиденцию президента РФ, загруженный в него файл с полетным заданием. Расшифровка данных маршрутизации показала, что конечной целью атаки являлся один из объектов резиденции в Новгородской области. Первого января МО РФ сообщило, что расшифровки, полученные с приборов сбитого 29 декабря украинского беспилотника, летевшего на резиденцию, и его полетный контролер переданы американской стороне. В министерстве отметили, что данный шаг позволит снять все вопросы и будет способствовать установлению истины.
Трамп ранее заявлял, что узнал о произошедшем от Путина. Он подчеркивал, что атака произошла в деликатный момент, атаковать резиденцию президента РФ было неправильно и он очень разозлился, когда узнал о попытке атаки.
Трамп рассказал, как США вернут потраченные на Украину деньги
04:26
 
В миреРоссияНовгородская областьСШАВладимир ПутинДональд ТрампСергей Лавров
 
 
