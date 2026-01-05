Рейтинг@Mail.ru
СМИ объяснили, почему Трамп не будет помогать Мачадо
05:13 05.01.2026
СМИ объяснили, почему Трамп не будет помогать Мачадо
СМИ объяснили, почему Трамп не будет помогать Мачадо - РИА Новости, 05.01.2026
СМИ объяснили, почему Трамп не будет помогать Мачадо
Президент США Дональд Трамп не собирается помогать венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корине Мачадо становиться президентом Венесуэлы, поскольку она...
2026-01-05T05:13:00+03:00
2026-01-05T05:13:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
дональд трамп
николас мадуро
силия флорес
оон
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
СМИ объяснили, почему Трамп не будет помогать Мачадо

WP: Трамп не поможет Мачадо, потому что она не уступила ему Нобелевскую премию

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не собирается помогать венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корине Мачадо становиться президентом Венесуэлы, поскольку она не уступила ему Нобелевскую премию мира, сообщает газета Washington Post со ссылкой на два источника, близкие к Белому дому.
"Отсутствие интереса президента к поддержке Мачадо… связано с ее решением принять Нобелевскую премию мира", - пишет издание.
И.о. президента Венесуэлы обратилась к Трампу
04:37
Один из источников заявил газете, что решение Мачадо принять премию, даже несмотря на то, что она посвятила ее Трампу, стало ее "величайшим грехом" в глазах Трампа.
"Если бы она отказалась от (премии – ред.) и сказала: "Я не могу принять ее, потому что она принадлежит Дональду Трампу", то она была бы сегодня президентом Венесуэлы", - заявил источник изданию.
Нобелевская премия мира 2025 года присуждена венесуэльскому оппозиционному политику Мачадо за якобы неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Трамп назвал Венесуэлу "мертвой страной"
03:48
 
В миреСШАВенесуэлаНью-Йорк (город)Дональд ТрампНиколас МадуроСилия ФлоресООНУдары США по Венесуэле
 
 
