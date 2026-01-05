СМИ объяснили, почему Трамп не будет помогать Мачадо

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не собирается помогать венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корине Мачадо становиться президентом Венесуэлы, поскольку она не уступила ему Нобелевскую премию мира, сообщает газета Washington Post со ссылкой на два источника, близкие к Белому дому.
"Отсутствие интереса президента к поддержке Мачадо… связано с ее решением принять Нобелевскую премию мира", - пишет издание.
Один из источников заявил газете, что решение Мачадо принять премию, даже несмотря на то, что она посвятила ее Трампу, стало ее "величайшим грехом" в глазах Трампа.
"Если бы она отказалась от (премии – ред.) и сказала: "Я не могу принять ее, потому что она принадлежит Дональду Трампу", то она была бы сегодня президентом Венесуэлы", - заявил источник изданию.
Нобелевская премия мира 2025 года присуждена венесуэльскому оппозиционному политику Мачадо за якобы неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.