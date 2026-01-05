Рейтинг@Mail.ru
Трамп уверен, что Россия и Украина в какой-то момент заключат сделку - РИА Новости, 05.01.2026
04:22 05.01.2026
Трамп уверен, что Россия и Украина в какой-то момент заключат сделку
Трамп уверен, что Россия и Украина в какой-то момент заключат сделку - РИА Новости, 05.01.2026
Трамп уверен, что Россия и Украина в какой-то момент заключат сделку
Президент США Дональд Трамп уверен, что Россия и Украина "в какой-то момент" заключат сделку. РИА Новости, 05.01.2026
2026
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Трамп уверен, что Россия и Украина в какой-то момент заключат сделку

Трамп: Россия и Украина в какой-то момент заключат сделку

© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уверен, что Россия и Украина "в какой-то момент" заключат сделку.
"В какой-то момент, надеюсь, не слишком отдаленный", – сказал он журналистам.
Трамп заявил, что не ставит крайний срок по урегулированию на Украине
