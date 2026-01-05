https://ria.ru/20260105/tramp-2066425401.html
Трамп уверен, что Россия и Украина в какой-то момент заключат сделку
Президент США Дональд Трамп уверен, что Россия и Украина "в какой-то момент" заключат сделку. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T04:22:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065307645_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b8468c55ca3485fe33badc2a9ae7c71d.jpg
https://ria.ru/20260105/tramp-2066423777.html
россия
украина
сша
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
