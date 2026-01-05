Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал операцию по захвату Мадуро очень насильственной - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:19 05.01.2026 (обновлено: 04:27 05.01.2026)
https://ria.ru/20260105/tramp-2066425115.html
Трамп назвал операцию по захвату Мадуро очень насильственной
Трамп назвал операцию по захвату Мадуро очень насильственной - РИА Новости, 05.01.2026
Трамп назвал операцию по захвату Мадуро очень насильственной
Президент США Дональд Трамп назвал очень насильственной американскую военную операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T04:19:00+03:00
2026-01-05T04:27:00+03:00
в мире
сша
удары сша по венесуэле
венесуэла
николас мадуро
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065307667_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d6c595e7486db954f20250e93e27fed.jpg
https://ria.ru/20260105/tramp-2066423241.html
сша
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065307667_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b59ffe395ca748741b89e861012cd50c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, удары сша по венесуэле, венесуэла, николас мадуро, дональд трамп
В мире, США, Удары США по Венесуэле, Венесуэла, Николас Мадуро, Дональд Трамп
Трамп назвал операцию по захвату Мадуро очень насильственной

Трамп: операция США по захвату Мадуро была очень насильственной

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал очень насильственной американскую военную операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
"Она (операция - ред.) была такой быстрой и жестокой. Это было очень насильственным, но мы действовали очень эффективно", - сообщил он журналистам.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Трамп назвал "похищение" самым подходящим словом для захвата Мадуро
04:01
 
В миреСШАУдары США по ВенесуэлеВенесуэлаНиколас МадуроДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала