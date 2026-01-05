Трамп назвал операцию по захвату Мадуро очень насильственной

https://ria.ru/20260105/tramp-2066425115.html
Президент США Дональд Трамп назвал очень насильственной американскую военную операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T04:19:00+03:00
2026-01-05T04:19:00+03:00
2026-01-05T04:27:00+03:00
в мире
сша
удары сша по венесуэле
венесуэла
николас мадуро
дональд трамп
сша
венесуэла
