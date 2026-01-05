https://ria.ru/20260105/tramp-2066424926.html
Трамп заявил, что Мадуро "немедленно" сдался войскам США
Трамп заявил, что Мадуро "немедленно" сдался войскам США
Президент США Дональд Трамп утверждает, что венесуэльский лидер Николас Мадуро "немедленно" сдался войскам США во время его захвата. РИА Новости, 05.01.2026
Трамп заявил, что Мадуро "немедленно" сдался войскам США
