Трамп заявил, что Мадуро "немедленно" сдался войскам США - РИА Новости, 05.01.2026
04:18 05.01.2026 (обновлено: 04:29 05.01.2026)
Трамп заявил, что Мадуро "немедленно" сдался войскам США
Трамп заявил, что Мадуро "немедленно" сдался войскам США
Президент США Дональд Трамп утверждает, что венесуэльский лидер Николас Мадуро "немедленно" сдался войскам США во время его захвата.
в мире, сша, удары сша по венесуэле, венесуэла, нью-йорк (город), николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, оон
В мире, США, Удары США по Венесуэле, Венесуэла, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, ООН
Трамп заявил, что Мадуро "немедленно" сдался войскам США

Трамп: Мадуро немедленно сдался войскам США

© Фото : Donald J. Trump/Truth SocialФото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Фото : Donald J. Trump/Truth Social
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что венесуэльский лидер Николас Мадуро "немедленно" сдался войскам США во время его захвата.
"Мадуро сдался немедленно и правильно сделал. Он поднял руки и сдался", - рассказал Трамп журналистам.
Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Президент Колумбии поставил под сомнение обвинения США против Мадуро
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Трамп назвал операцию по захвату Мадуро очень насильственной
© 2026 МИА «Россия сегодня»
