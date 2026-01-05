https://ria.ru/20260105/tramp-2066424661.html
Трамп заявил, что США нужна Гренландия
Американский президент Дональд Трамп после проведения военной операции в Венесуэле заявил, что США нужна Гренландия. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T04:16:00+03:00
Трамп: США нужна Гренландия с точки зрения нацбезопасности