Трамп заявил, что США нужна Гренландия
04:16 05.01.2026
Трамп заявил, что США нужна Гренландия
Американский президент Дональд Трамп после проведения военной операции в Венесуэле заявил, что США нужна Гренландия. РИА Новости, 05.01.2026
в мире, гренландия, венесуэла, сша, удары сша по венесуэле, дональд трамп
В мире, Гренландия, Венесуэла, США, Удары США по Венесуэле, Дональд Трамп
Трамп: США нужна Гренландия с точки зрения нацбезопасности

ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп после проведения военной операции в Венесуэле заявил, что США нужна Гренландия.
"Нам нужна Гренландия с точки зрения национальной безопасности. Сейчас это стратегически важный регион", - сообщил он журналистам.
ЕС необходимо, чтобы США владели Гренландией, заявил Трамп
Заголовок открываемого материала