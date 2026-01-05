Рейтинг@Mail.ru
США рассматривают вопрос об открытии посольства в Каракасе, заявил Трамп
04:15 05.01.2026
США рассматривают вопрос об открытии посольства в Каракасе, заявил Трамп
США рассматривают вопрос об открытии посольства в Венесуэле, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 05.01.2026
США рассматривают вопрос об открытии посольства в Каракасе, заявил Трамп

Трамп: США рассматривают вопрос об открытии посольства в Каракасе

ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. США рассматривают вопрос об открытии посольства в Венесуэле, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Мы думаем об этом... Нас попросили это сделать", – сказал он журналистам.
Трамп назвал "похищение" самым подходящим словом для захвата Мадуро
В миреСШАВенесуэлаДональд ТрампУдары США по Венесуэле
 
 
