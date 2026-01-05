Рейтинг@Mail.ru
ЕС необходимо, чтобы США владели Гренландией, заявил Трамп - РИА Новости, 05.01.2026
04:14 05.01.2026
ЕС необходимо, чтобы США владели Гренландией, заявил Трамп
ЕС необходимо, чтобы США владели Гренландией, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после захвата венесуэльского президента Николаса Мадуро заявил в понедельник, что Евросоюзу якобы с точки зрения обороны нужно, чтобы США владели Гренландией.
"Нам необходима Гренландия с точки зрения национальной безопасности, и Европейскому союзу тоже необходимо, чтобы она принадлежала нам... Дания не сможет этого сделать (обеспечить национальную безопасность для США - ред.)", - заявил Трамп журналистам.
Он также повторил свои утверждения о том, что корабли Китая и России якобы окружили датский остров.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Финляндия и Норвегия выразили поддержку Дании по вопросу Гренландии
