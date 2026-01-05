https://ria.ru/20260105/tramp-2066423777.html
Трамп заявил, что не ставит крайний срок по урегулированию на Украине
Трамп заявил, что не ставит крайний срок по урегулированию на Украине
Трамп заявил, что не ставит крайний срок по урегулированию на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что не ставит крайний срок в вопросе урегулирования конфликта на Украине.
украина
Трамп заявил, что не ставит крайний срок по урегулированию на Украине
Трамп: у сделки по урегулированию на Украине нет крайнего срока