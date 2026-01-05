Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал "похищение" самым подходящим словом для захвата Мадуро
04:01 05.01.2026
Трамп назвал "похищение" самым подходящим словом для захвата Мадуро
Трамп назвал "похищение" самым подходящим словом для захвата Мадуро

Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал "похищение" подходящим словом для американской военной операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
"Это неплохой термин", - заявил он журналистам, комментируя слово "похищение" применительно к операции США против Мадуро.
Трамп не исключил, что главу Колумбии могут захватить также, как и Мадуро
