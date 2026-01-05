https://ria.ru/20260105/tramp-2066423118.html
Трамп высказался о присутствии военных США в Венесуэле
Трамп высказался о присутствии военных США в Венесуэле - РИА Новости, 05.01.2026
Трамп высказался о присутствии военных США в Венесуэле
Присутствие военных США в Венесуэле зависит от дальнейших событий, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T03:59:00+03:00
2026-01-05T03:59:00+03:00
2026-01-05T04:12:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
удары сша по венесуэле
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050039269_0:195:3071:1922_1920x0_80_0_0_a9aa9a0c55b7afd71340ef63c7e8449b.jpg
https://ria.ru/20260105/tramp-2066422433.html
сша
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050039269_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_c636b5f0c1ef2dffe2f59f4b86e25638.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, венесуэла, удары сша по венесуэле, дональд трамп
В мире, США, Венесуэла, Удары США по Венесуэле, Дональд Трамп
Трамп высказался о присутствии военных США в Венесуэле
Трамп: присутствие военных США в Венесуэле зависит от дальнейших событий