Трамп утверждает, что США сейчас управляют Венесуэлой

"Не спрашивайте меня, кто здесь главный, потому что я вам отвечу и ответ будет очень убедительным. Главные здесь мы", — рассказал он.
- "похищение" является подходящим словом для операции по захвату Мадуро;
- атака на Венесуэлу была "быстрой, жестокой" и "очень насильственной", ее лидер "немедленно" сдался американским войскам;
- выборы в стране пройдут, когда настанет подходящий для этого момент;
- все раненные при операции американцы находятся "в хорошей форме";
- присутствие ВС США в Венесуэле зависит от дальнейших событий;
- Вашингтон рассматривает вопрос об открытии посольства в Каракасе;
- атака на Венесуэлу не повлияет на отношения Штатов с Китаем;
- Колумбией управляет "больной человек", производящий кокаин, США могут провести операцию против этой страны;
- Штатам необходима Гренландия, Евросоюзу с точки зрения обороны нужно, чтобы Штаты владели этим островом;
- Куба готова пасть.
В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.
Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.
Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.
Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.
Кроме того, в столице слышна стрельба.
В нескольких районах Каракаса пропало электричество.
На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.
Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.
МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.
Военная операция США против Венесуэлы
Отношения Каракаса и Вашингтона обострились после того, как США стали регулярно применять вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, якобы перевозивших наркотики. Кроме того, Белый дом разрешил ЦРУ проводить в Венесуэле секретные операции для дестабилизации правительства Мадуро. В середине декабря Трамп объявил руководство латиноамериканской страны иностранной террористической организацией и потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.