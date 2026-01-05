Рейтинг@Mail.ru
Трамп утверждает, что США сейчас управляют Венесуэлой - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:58 05.01.2026 (обновлено: 08:48 05.01.2026)
https://ria.ru/20260105/tramp-2066422924.html
Трамп утверждает, что США сейчас управляют Венесуэлой
Трамп утверждает, что США сейчас управляют Венесуэлой - РИА Новости, 05.01.2026
Трамп утверждает, что США сейчас управляют Венесуэлой
Глава Белого дома Дональд Трамп после захвата президента Николаса Мадуро заявил, что США сейчас управляют Венесуэлой. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T03:58:00+03:00
2026-01-05T08:48:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
николас мадуро
дональд трамп
силия флорес
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065307667_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d6c595e7486db954f20250e93e27fed.jpg
https://ria.ru/20260104/komanda-2066342530.html
https://ria.ru/20260105/maduro-2066414249.html
https://ria.ru/20260104/tramp-2066286491.html
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065307667_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b59ffe395ca748741b89e861012cd50c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, нью-йорк (город), николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, оон, удары сша по венесуэле, каракас
В мире, США, Венесуэла, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, ООН, Удары США по Венесуэле, Каракас
Трамп утверждает, что США сейчас управляют Венесуэлой

Трамп заявил, что США сейчас управляют Венесуэлой

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп после захвата президента Николаса Мадуро заявил, что США сейчас управляют Венесуэлой.
«

"Не спрашивайте меня, кто здесь главный, потому что я вам отвечу и ответ будет очень убедительным. Главные здесь мы", — рассказал он.

Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Команда Трампа готовит план по управлению Венесуэлой, пишет WSJ
Вчера, 13:46
Трамп назвал Венесуэлу "мертвой страной", отметив, что Штаты должны ее восстановить. По его утверждению, американские нефтяные компании хотят работать в этой стране и будут инвестировать в ее инфраструктуру.
Другие заявления президента США:
  • "похищение" является подходящим словом для операции по захвату Мадуро;
  • атака на Венесуэлу была "быстрой, жестокой" и "очень насильственной", ее лидер "немедленно" сдался американским войскам;
  • выборы в стране пройдут, когда настанет подходящий для этого момент;
  • все раненные при операции американцы находятся "в хорошей форме";
  • присутствие ВС США в Венесуэле зависит от дальнейших событий;
  • Вашингтон рассматривает вопрос об открытии посольства в Каракасе;
  • атака на Венесуэлу не повлияет на отношения Штатов с Китаем;
  • Колумбией управляет "больной человек", производящий кокаин, США могут провести операцию против этой страны;
  • Штатам необходима Гренландия, Евросоюзу с точки зрения обороны нужно, чтобы Штаты владели этим островом;
  • Куба готова пасть.
Удары США по Венесуэле
© AP Photo / Matias Delacroix

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

© AP Photo / Matias Delacroix
1 из 8
© AP Photo / Cristian Hernandez

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

Военные возле президентского дворца в Каракасе, Венесуэла

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

© AP Photo / Cristian Hernandez
2 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

Автомобиль едет по автомагистрали рядом с главным военным гарнизоном в Каракасе, Венесуэла

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

© AP Photo / Matias Delacroix
3 из 8
© AP Photo / Cristian Hernandez

Кроме того, в столице слышна стрельба.

Обстановка у президентского дворца в Каракасе, Венесуэла

Кроме того, в столице слышна стрельба.

© AP Photo / Cristian Hernandez
4 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

Жилой район недалеко от форта Тиуна в Каракасе, где нет электричества после взрывов

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

© AP Photo / Matias Delacroix
5 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.

Люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе, Венесуэла

На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.

© AP Photo / Matias Delacroix
6 из 8
© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

Взрыв в Каракасе

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS
7 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

© AP Photo / Matias Delacroix
8 из 8

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

© AP Photo / Matias Delacroix
1 из 8

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

© AP Photo / Cristian Hernandez
2 из 8

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

© AP Photo / Matias Delacroix
3 из 8

Кроме того, в столице слышна стрельба.

© AP Photo / Cristian Hernandez
4 из 8

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

© AP Photo / Matias Delacroix
5 из 8

На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.

© AP Photo / Matias Delacroix
6 из 8

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS
7 из 8

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

© AP Photo / Matias Delacroix
8 из 8

Военная операция США против Венесуэлы

В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил Трамп, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли из страны на корабле. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, оттуда они вылетели в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине.
Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. По данным кабельного вещателя NewsNation, это может произойти 5 января. Согласно судебным документам, ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов".
Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Американские СМИ назвали странную причину похищения Мадуро
01:12

Отношения Каракаса и Вашингтона обострились после того, как США стали регулярно применять вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, якобы перевозивших наркотики. Кроме того, Белый дом разрешил ЦРУ проводить в Венесуэле секретные операции для дестабилизации правительства Мадуро. В середине декабря Трамп объявил руководство латиноамериканской страны иностранной террористической организацией и потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.

Власти в Каракасе считают, что цель нападения США — получение контроля над венесуэльской нефтью и минеральными ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали захват Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Вашингтон нашел слабое звено
Вчера, 08:00
 
В миреСШАВенесуэлаНью-Йорк (город)Николас МадуроДональд ТрампСилия ФлоресООНУдары США по ВенесуэлеКаракас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала