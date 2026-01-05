https://ria.ru/20260105/tramp-2066422831.html
Трамп пообещал жестко ответить Ирану в случае жертв во время протестов
Трамп пообещал жестко ответить Ирану в случае жертв во время протестов - РИА Новости, 05.01.2026
Трамп пообещал жестко ответить Ирану в случае жертв во время протестов
США очень внимательно следят за протестами в Иране, заявил американский президент Дональд Трамп, пообещав жесткий ответ Вашингтона в случае жертв. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T03:57:00+03:00
2026-01-05T03:57:00+03:00
2026-01-05T04:46:00+03:00
в мире
сша
иран
вашингтон (штат)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064331723_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_3397c5cb40c85c39da5cb6b18ab834d3.jpg
https://ria.ru/20260103/kongressmen-2066138007.html
сша
иран
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064331723_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f491fbc1db70ef6d966ca0d243916fdd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, США, Иран, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Трамп пообещал жестко ответить Ирану в случае жертв во время протестов
Трамп: Иран ждет жесткий ответ, если будут жертвы во время протестов