03:53 05.01.2026
Трамп рассказал о раненых при операции в Венесуэле американцах
Трамп рассказал о раненых при операции в Венесуэле американцах
в мире, венесуэла, сша, дональд трамп, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле
ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. Все раненные при операции США в Венесуэле американцы "в хорошей форме", заявил президент Дональд Трамп.
"Они все в хорошей форме", – сказал он журналистам.
