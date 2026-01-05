Рейтинг@Mail.ru
03:52 05.01.2026 (обновлено: 04:10 05.01.2026)
Трамп не исключил, что главу Колумбии могут захватить также, как и Мадуро
Президент США Дональд Трамп обвинил президента Колумбии Густаво Петро в производстве кокаина и не исключил операцию против него. РИА Новости, 05.01.2026
Трамп не исключил, что главу Колумбии могут захватить также, как и Мадуро

Трамп: возможна военная операция против главы Колумба Петро по примеру Мадуро

Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил президента Колумбии Густаво Петро в производстве кокаина и не исключил операцию против него.
"Колумбия тоже очень больна, ею управляет больной человек, которому нравится производить кокаин и продавать его Соединенным Штатам, и он недолго будет этим заниматься. У него есть кокаиновые заводы и фабрики по производству кокаина. Он недолго будет этим заниматься, это будет операция со стороны США", - сообщил он журналистам.
Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Президент Колумбии призвал Трампа прекратить клевету в его адрес
В миреКолумбияУдары США по ВенесуэлеДональд ТрампСШАГуставо Петро
 
 
