https://ria.ru/20260105/tramp-2066422526.html
Трамп заявил, что США были готовы ко второй волне атаки против Венесуэлы
Трамп заявил, что США были готовы ко второй волне атаки против Венесуэлы - РИА Новости, 05.01.2026
Трамп заявил, что США были готовы ко второй волне атаки против Венесуэлы
США были готовы ко второй волне атаки против Венесуэлы, заявил американский президент Дональд Трамп, выразив сомнение в том, что она понадобится. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T03:50:00+03:00
2026-01-05T03:50:00+03:00
2026-01-05T04:48:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
удары сша по венесуэле
нью-йорк (город)
николас мадуро
дональд трамп
силия флорес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064338400_372:182:2685:1483_1920x0_80_0_0_a03d8340963997cdbbf892941a2935b8.jpg
https://ria.ru/20260105/tramp-2066425304.html
https://ria.ru/20260105/tramp-2066424926.html
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064338400_305:0:2696:1793_1920x0_80_0_0_52fec68c82df4048ff6001d0e7a36095.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, венесуэла, удары сша по венесуэле, нью-йорк (город), николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, оон
В мире, США, Венесуэла, Удары США по Венесуэле, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, ООН
Трамп заявил, что США были готовы ко второй волне атаки против Венесуэлы
Трамп: США были готовы ко второй волне атаки против Венесуэлы