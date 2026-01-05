Трамп заявил, что США были готовы ко второй волне атаки против Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. США были готовы ко второй волне атаки против Венесуэлы, заявил американский президент Дональд Трамп, выразив сомнение в том, что она понадобится.

"Мы были готовы ко второй волне. У нас все было готово, но мы думаем, что она нам не понадобится", - сообщил он журналистам.