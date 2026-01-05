Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, когда пройдут выборы в Венесуэле - РИА Новости, 05.01.2026
03:49 05.01.2026 (обновлено: 04:02 05.01.2026)
Трамп рассказал, когда пройдут выборы в Венесуэле
Трамп рассказал, когда пройдут выборы в Венесуэле
Президент США Дональд Трамп после захвата венесуэльского президента Николаса Мадуро заявил в понедельник, что выборы в Венесуэле пройдут, когда настанет... РИА Новости, 05.01.2026
Трамп рассказал, когда пройдут выборы в Венесуэле

Трамп: выборы в Венесуэле пройдут, когда настанет подходящий для этого момент

© AP Photo / Doug MillsДональд Трамп
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после захвата венесуэльского президента Николаса Мадуро заявил в понедельник, что выборы в Венесуэле пройдут, когда настанет подходящий для этого момент.
"Выборы состоятся в правильный момент. Главное, что нужно сделать, это исправить ситуацию. Страна находится в плачевном состоянии. Денег нет", - заявил Трамп в ответ на вопрос о том, кто управляет Венесуэлой сейчас.
Трамп назвал Венесуэлу "мертвой страной"
В миреВенесуэлаУдары США по ВенесуэлеСШАДональд ТрампНиколас Мадуро
 
 
