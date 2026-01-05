https://ria.ru/20260105/tramp-2066422433.html
Трамп рассказал, когда пройдут выборы в Венесуэле
Трамп рассказал, когда пройдут выборы в Венесуэле
Трамп рассказал, когда пройдут выборы в Венесуэле
Президент США Дональд Трамп после захвата венесуэльского президента Николаса Мадуро заявил в понедельник, что выборы в Венесуэле пройдут, когда настанет...
Трамп рассказал, когда пройдут выборы в Венесуэле
Трамп: выборы в Венесуэле пройдут, когда настанет подходящий для этого момент