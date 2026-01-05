https://ria.ru/20260105/tramp-2066422249.html
Трамп утверждает, что нефтяные компании очень хотят работать в Венесуэле
Президент США Дональд Трамп утверждает, что американские нефтяные компании очень хотят работать в Венесуэле и будут инвестировать в инфраструктуру страны. РИА Новости, 05.01.2026
