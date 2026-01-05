Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп проинформирует группу конгрессмена по Венесуэле в понедельник - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:13 05.01.2026 (обновлено: 03:30 05.01.2026)
https://ria.ru/20260105/tramp-2066420153.html
СМИ: Трамп проинформирует группу конгрессмена по Венесуэле в понедельник
СМИ: Трамп проинформирует группу конгрессмена по Венесуэле в понедельник - РИА Новости, 05.01.2026
СМИ: Трамп проинформирует группу конгрессмена по Венесуэле в понедельник
Администрация президента США Дональда Трампа проинформирует группу конгрессменов от обеих партий о позиции американских властей по Венесуэле на закрытом... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T03:13:00+03:00
2026-01-05T03:30:00+03:00
в мире
венесуэла
удары сша по венесуэле
сша
нью-йорк (город)
дональд трамп
николас мадуро
силия флорес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066252978_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_046e1b543833fcd3667db34ea57273c7.jpg
https://ria.ru/20260105/tramp-2066418998.html
https://ria.ru/20260104/pushkov-2066405762.html
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066252978_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_e9992c7f84aecab1c5d5af2af5c59b0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, удары сша по венесуэле, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, николас мадуро, силия флорес, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру), оон
В мире, Венесуэла, Удары США по Венесуэле, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Николас Мадуро, Силия Флорес, Министерство обороны США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ООН
СМИ: Трамп проинформирует группу конгрессмена по Венесуэле в понедельник

CNN: Трамп проинформирует группу конгрессмена по Венесуэле в понедельник

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа проинформирует группу конгрессменов от обеих партий о позиции американских властей по Венесуэле на закрытом брифинге в понедельник, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.
"Чиновники администрации Трампа проинформируют группу из отдельных законодателей от обеих партий по Венесуэле на засекреченном мероприятии в понедельник вечером", - указывает телеканал.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Трамп заявил об отсутствии у оппозиции в Венесуэле авторитетного лидера
02:46
Отмечается, что среди присутствующих должны быть в том числе члены комитетов сената и палаты представителей по иностранным делам и комитетов по делам вооруженных сил.
Брифинг, как ожидается, состоится в 17.30 (01.30 мск во вторник). Среди спикеров должны быть глава Пентагона Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио, генпрокурор Пэм Бонди, глава ЦРУ Джон Рэтклифф и глава объединенного комитета начальника штабов Пентагона Дэн Кейн.
Ранее лидер демократического меньшинства в палате представителей США Хаким Джеффрис отверг утверждения администрации Трампа о том, что их действия в Венесуэле якобы были правоохранительной операцией, назвав их актом войны, который требовал одобрения конгресса.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Пушков оценил заявления Трампа о "триумфе"
Вчера, 22:33
 
В миреВенесуэлаУдары США по ВенесуэлеСШАНью-Йорк (город)Дональд ТрампНиколас МадуроСилия ФлоресМинистерство обороны СШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала