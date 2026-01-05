https://ria.ru/20260105/tramp-2066420153.html
СМИ: Трамп проинформирует группу конгрессмена по Венесуэле в понедельник
СМИ: Трамп проинформирует группу конгрессмена по Венесуэле в понедельник - РИА Новости, 05.01.2026
СМИ: Трамп проинформирует группу конгрессмена по Венесуэле в понедельник
Администрация президента США Дональда Трампа проинформирует группу конгрессменов от обеих партий о позиции американских властей по Венесуэле на закрытом... РИА Новости, 05.01.2026
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости.
Администрация президента США Дональда Трампа проинформирует группу конгрессменов от обеих партий о позиции американских властей по Венесуэле на закрытом брифинге в понедельник, сообщает телеканал CNN
со ссылкой на осведомленный источник.
"Чиновники администрации Трампа проинформируют группу из отдельных законодателей от обеих партий по Венесуэле на засекреченном мероприятии в понедельник вечером", - указывает телеканал.
Отмечается, что среди присутствующих должны быть в том числе члены комитетов сената и палаты представителей по иностранным делам и комитетов по делам вооруженных сил.
Брифинг, как ожидается, состоится в 17.30 (01.30 мск во вторник). Среди спикеров должны быть глава Пентагона Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио, генпрокурор Пэм Бонди, глава ЦРУ Джон Рэтклифф и глава объединенного комитета начальника штабов Пентагона Дэн Кейн.
Ранее лидер демократического меньшинства в палате представителей США Хаким Джеффрис отверг утверждения администрации Трампа о том, что их действия в Венесуэле якобы были правоохранительной операцией, назвав их актом войны, который требовал одобрения конгресса.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.