СМИ: Трамп проинформирует группу конгрессмена по Венесуэле в понедельник

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа проинформирует группу конгрессменов от обеих партий о позиции американских властей по Венесуэле на закрытом брифинге в понедельник, сообщает телеканал Администрация президента США Дональда Трампа проинформирует группу конгрессменов от обеих партий о позиции американских властей по Венесуэле на закрытом брифинге в понедельник, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.

"Чиновники администрации Трампа проинформируют группу из отдельных законодателей от обеих партий по Венесуэле на засекреченном мероприятии в понедельник вечером", - указывает телеканал.

Отмечается, что среди присутствующих должны быть в том числе члены комитетов сената и палаты представителей по иностранным делам и комитетов по делам вооруженных сил.

Брифинг, как ожидается, состоится в 17.30 (01.30 мск во вторник). Среди спикеров должны быть глава Пентагона Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио, генпрокурор Пэм Бонди, глава ЦРУ Джон Рэтклифф и глава объединенного комитета начальника штабов Пентагона Дэн Кейн.

Ранее лидер демократического меньшинства в палате представителей США Хаким Джеффрис отверг утверждения администрации Трампа о том, что их действия в Венесуэле якобы были правоохранительной операцией, назвав их актом войны, который требовал одобрения конгресса.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.