Трамп заявил об отсутствии у оппозиции в Венесуэле авторитетного лидера - РИА Новости, 05.01.2026
02:46 05.01.2026
Трамп заявил об отсутствии у оппозиции в Венесуэле авторитетного лидера
Трамп заявил об отсутствии у оппозиции в Венесуэле авторитетного лидера
Трамп заявил об отсутствии у оппозиции в Венесуэле авторитетного лидера

Трамп заявил, что у оппозиции в Венесуэле нет лидера, и США будут управлять ею

ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на вопрос о вероятности выборов в Венесуэле заявил газете New York Post, что там нет достойного оппозиционного лидера, и Вашингтон намерен управлять этой страной, используя ее нефть и ресурсы в своих интересах.
"Мы должны управлять страной, соблюдая закон и порядок. Мы должны управлять страной таким образом, чтобы использовать в своих интересах имеющиеся у них экономические ресурсы - ценную нефть и другие ценные ресурсы", — заявил Трамп, отвечая на вопрос о выборах в Венесуэле.
По его мнению, проведение выборов в стране является второстепенным вопросом в свете того, что Венесуэла якобы находится на грани экономического коллапса.
"Страна готова — она в буквальном смысле стала страной третьего мира — готовой к провалу", — добавил американский лидер.
Помимо этого он отметил, что все оппозиционные кандидаты пока якобы не пользуются достаточной поддержкой для того, чтобы выиграть выборы.
Военная операция США против Венесуэлы

В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил президент США Дональд Трамп, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли из страны на корабле. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, оттуда они вылетели в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине.
Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. По данным кабельного вещателя NewsNation, это может произойти 5 января. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов".
Отношения Каракаса и Вашингтона обострились после того, как США стали регулярно применять Вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, якобы перевозивших наркотики. Кроме того, Белый дом разрешил ЦРУ проводить в Венесуэле секретные операции для дестабилизации правительства Мадуро. В середине декабря Трамп объявил руководство латиноамериканской страны иностранной террористической организацией и потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.

Власти в Каракасе считают, что цель нападения США — получение контроля над венесуэльской нефтью и минеральными ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали захват Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.
