Фотоловушка "Земли леопарда" сняла прилив нежности амурского тигра к дереву

ВЛАДИВОСТОК, 5 янв - РИА Новости. Фотоловушка национального парка "Земля леопарда" зафиксировала прилив нежности амурского тигра к редкому дереву, Фотоловушка национального парка "Земля леопарда" зафиксировала прилив нежности амурского тигра к редкому дереву, сообщает учреждение.

На кадрах фотоловушки самец амурского тигра сначала изучает запахи на стволе, затем начинает ласкаться, вылизывая кору и потираясь мордой.

"Самый "любвеобильный" тигр. Амурский тигр проявил неожиданную нежность к редчайшему дереву в нацпарке "Земля леопарда", попав на видео фотоловушки", - говорится в сообщении.

Как отмечают сотрудники нацпарка, подобное состояние у представителей семейства кошачьих может быть вызвано сильными, притягательными запахами. В данном случае тигр проявляет комфортное поведение, которое говорит об отсутствии стресса у животного.

Учёным удалось идентифицировать героя видео по уникальному узору полос на его теле. В кадре оказался самец T 18M.

Пихты цельнолистные – самые редкие из всех пихт России и самые высокие деревья Дальнего Востока