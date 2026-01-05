https://ria.ru/20260105/tigr-2066421536.html
Фотоловушка "Земли леопарда" сняла прилив нежности амурского тигра к дереву
Фотоловушка "Земли леопарда" сняла прилив нежности амурского тигра к дереву - РИА Новости, 05.01.2026
Фотоловушка "Земли леопарда" сняла прилив нежности амурского тигра к дереву
Фотоловушка национального парка "Земля леопарда" зафиксировала прилив нежности амурского тигра к редкому дереву, сообщает учреждение. РИА Новости, 05.01.2026
Прилив нежности амурского тигра к дереву. Кадры с фотоловушки
Фотоловушка национального парка "Земля леопарда" зафиксировала прилив нежности амурского тигра к редкому дереву, сообщает учреждение.
На кадрах фотоловушки самец амурского тигра сначала изучает запахи на стволе, затем начинает ласкаться, вылизывая кору и потираясь мордой.
Фотоловушка "Земли леопарда" сняла прилив нежности амурского тигра к дереву
Фотоловушка "Земли леопарда" сняла прилив нежности амурского тигра к пихте
ВЛАДИВОСТОК, 5 янв - РИА Новости.
Фотоловушка национального парка "Земля леопарда" зафиксировала прилив нежности амурского тигра к редкому дереву, сообщает
учреждение.
На кадрах фотоловушки самец амурского тигра сначала изучает запахи на стволе, затем начинает ласкаться, вылизывая кору и потираясь мордой.
"Самый "любвеобильный" тигр. Амурский тигр проявил неожиданную нежность к редчайшему дереву в нацпарке "Земля леопарда", попав на видео фотоловушки", - говорится в сообщении.
Как отмечают сотрудники нацпарка, подобное состояние у представителей семейства кошачьих может быть вызвано сильными, притягательными запахами. В данном случае тигр проявляет комфортное поведение, которое говорит об отсутствии стресса у животного.
Учёным удалось идентифицировать героя видео по уникальному узору полос на его теле. В кадре оказался самец T 18M.
Пихты цельнолистные – самые редкие из всех пихт России
и самые высокие деревья Дальнего Востока
.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев
, Амурской и Еврейской автономной областей
. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.