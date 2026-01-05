Рейтинг@Mail.ru
Фотоловушка "Земли леопарда" сняла прилив нежности амурского тигра к дереву
Хорошие новости
 
03:34 05.01.2026 (обновлено: 08:11 05.01.2026)
Фотоловушка "Земли леопарда" сняла прилив нежности амурского тигра к дереву
Фотоловушка "Земли леопарда" сняла прилив нежности амурского тигра к дереву - РИА Новости, 05.01.2026
Фотоловушка "Земли леопарда" сняла прилив нежности амурского тигра к дереву
Фотоловушка национального парка "Земля леопарда" зафиксировала прилив нежности амурского тигра к редкому дереву, сообщает учреждение. РИА Новости, 05.01.2026
2026
Прилив нежности амурского тигра к дереву. Кадры с фотоловушки
Фотоловушка национального парка "Земля леопарда" зафиксировала прилив нежности амурского тигра к редкому дереву, сообщает учреждение. На кадрах фотоловушки самец амурского тигра сначала изучает запахи на стволе, затем начинает ласкаться, вылизывая кору и потираясь мордой.
россия, дальний восток, хабаровский край
Хорошие новости
Фотоловушка "Земли леопарда" сняла прилив нежности амурского тигра к дереву

Фотоловушка "Земли леопарда" сняла прилив нежности амурского тигра к пихте

ВЛАДИВОСТОК, 5 янв - РИА Новости. Фотоловушка национального парка "Земля леопарда" зафиксировала прилив нежности амурского тигра к редкому дереву, сообщает учреждение.
На кадрах фотоловушки самец амурского тигра сначала изучает запахи на стволе, затем начинает ласкаться, вылизывая кору и потираясь мордой.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Амурского тигра, выходившего к людям в Приморье, выпустили в тайгу
28 декабря 2025, 09:57
"Самый "любвеобильный" тигр. Амурский тигр проявил неожиданную нежность к редчайшему дереву в нацпарке "Земля леопарда", попав на видео фотоловушки", - говорится в сообщении.
Как отмечают сотрудники нацпарка, подобное состояние у представителей семейства кошачьих может быть вызвано сильными, притягательными запахами. В данном случае тигр проявляет комфортное поведение, которое говорит об отсутствии стресса у животного.
Учёным удалось идентифицировать героя видео по уникальному узору полос на его теле. В кадре оказался самец T 18M.
Пихты цельнолистные – самые редкие из всех пихт России и самые высокие деревья Дальнего Востока.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В Приморье охотнадзор следит за амурским тигром, выходящим к людям
28 октября 2025, 03:52
 
Хорошие новостиРоссияДальний ВостокХабаровский край
 
 
