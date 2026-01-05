https://ria.ru/20260105/tatarstan-2066508677.html
Единовременная выплата контрактникам в Татарстане составит 2,9 млн рублей
Новые правила единовременной финансовой поддержки желающим заключить контакт с Минобороны РФ начали действовать в Татарстане, с 1 января 2026 года контрактники... РИА Новости, 05.01.2026
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Новые правила единовременной финансовой поддержки желающим заключить контакт с Минобороны РФ начали действовать в Татарстане, с 1 января 2026 года контрактники могут получить выплату в размере 2,9 миллиона рублей, сообщает ДОСААФ республики.
Сумма складывается из выплат от республики в размере 2,5 миллиона рублей и от Минобороны РФ - 400 тысяч рублей.
На повышенные выплаты могут претендовать не только будущие бойцы СВО, выполняющие задачи на передовой. Также сумму в 2,9 миллиона рублей получат заключающие контракт на службу в новые войска беспилотных систем (БПС) и новобранцы Африканского корпуса.
"В Татарстане традиционно лучшие условия для заключения контракта. Процедура оформления занимает не больше одного-двух дней. Потенциальным бойцам оплачивается проезд, проживание, питание. У них есть возможность выбрать воинскую специальность. После подписания контракта они сразу же получают единовременную выплату, необходимое обмундирование и выезжают на боевое слаживание", - отмечается в сообщении.
Помимо финансовой помощи, контрактникам гарантируются все республиканские и федеральные льготы, меры поддержки и реабилитации. Республика обеспечивает бойцов гуманитарной помощью: от продуктов питания до транспорта. Семьи бойцов получают все положенные государством льготы и привилегии.