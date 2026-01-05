Рейтинг@Mail.ru
Единовременная выплата контрактникам в Татарстане составит 2,9 млн рублей - РИА Новости, 05.01.2026
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
11:14 05.01.2026 (обновлено: 18:36 05.01.2026)
Единовременная выплата контрактникам в Татарстане составит 2,9 млн рублей
Новые правила единовременной финансовой поддержки желающим заключить контакт с Минобороны РФ начали действовать в Татарстане, с 1 января 2026 года контрактники... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T11:14:00+03:00
2026-01-05T18:36:00+03:00
республика татарстан
https://ria.ru/20251127/veterany-2058194383.html
Республика Татарстан
Единовременная выплата контрактникам в Татарстане составит 2,9 млн рублей

В Татарстане начали действовать новые правила выплат контрактникам

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКазань
Казань - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Казань. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Новые правила единовременной финансовой поддержки желающим заключить контакт с Минобороны РФ начали действовать в Татарстане, с 1 января 2026 года контрактники могут получить выплату в размере 2,9 миллиона рублей, сообщает ДОСААФ республики.
Сумма складывается из выплат от республики в размере 2,5 миллиона рублей и от Минобороны РФ - 400 тысяч рублей.
На повышенные выплаты могут претендовать не только будущие бойцы СВО, выполняющие задачи на передовой. Также сумму в 2,9 миллиона рублей получат заключающие контракт на службу в новые войска беспилотных систем (БПС) и новобранцы Африканского корпуса.
"В Татарстане традиционно лучшие условия для заключения контракта. Процедура оформления занимает не больше одного-двух дней. Потенциальным бойцам оплачивается проезд, проживание, питание. У них есть возможность выбрать воинскую специальность. После подписания контракта они сразу же получают единовременную выплату, необходимое обмундирование и выезжают на боевое слаживание", - отмечается в сообщении.
Помимо финансовой помощи, контрактникам гарантируются все республиканские и федеральные льготы, меры поддержки и реабилитации. Республика обеспечивает бойцов гуманитарной помощью: от продуктов питания до транспорта. Семьи бойцов получают все положенные государством льготы и привилегии.
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Более 100 ветеранов СВО в Татарстане нашли работу через кадровые центры
27 ноября 2025, 20:32
 
Республика Татарстан
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
