Рейтинг@Mail.ru
В Эгейском море у берегов Турции танкер сел на мель - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:56 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/tanker-2066459181.html
В Эгейском море у берегов Турции танкер сел на мель
В Эгейском море у берегов Турции танкер сел на мель - РИА Новости, 05.01.2026
В Эгейском море у берегов Турции танкер сел на мель
Танкер Qendil сел на мель у берегов Турции в Эгейском море, сообщили власти провинции Чанаккале. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T12:56:00+03:00
2026-01-05T12:56:00+03:00
турция
эгейское море
чанаккале (провинция)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066457755_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_632d96b089b664c5ec7b81045573e116.jpg
https://ria.ru/20251230/intsident-2065753621.html
турция
эгейское море
чанаккале (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066457755_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_62d13418e9fee1e0dab4d9d6d8b5018f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, эгейское море, чанаккале (провинция), в мире
Турция, Эгейское море, Чанаккале (провинция), В мире
В Эгейском море у берегов Турции танкер сел на мель

У берегов Турции танкер Qendil сел на мель из-за шторма

© Фото : соцсетиТанкер Qendil сел на мель у берегов Турции в Эгейском море
Танкер Qendil сел на мель у берегов Турции в Эгейском море - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Фото : соцсети
Танкер Qendil сел на мель у берегов Турции в Эгейском море
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 5 янв - РИА Новости. Танкер Qendil сел на мель у берегов Турции в Эгейском море, сообщили власти провинции Чанаккале.
"Танкер Qendil, шедший под флагом Омана из порта Алиага (в провинции Измир – ред.) в Ялову, сел на мель из-за неблагоприятных погодных условий у острова Бозджаада. В результате проверки установлено, что судно не тонет, экипаж в порядке, загрязнения окружающей среды не зафиксировано", - сообщили власти в полученном РИА Новости пресс-релизе.
На помощь танкеру направлены буксиры.
Генеральное управление метеорологии Турции предупреждало ранее об ураганном ветре до 90 километров в час с 3 по 5 января на побережье Эгейского моря, с 6 по 8 января порывы ветра достигнут 75 километров в час.
Два нефтяных танкера под флагами Турции и Азербайджана столкнулись в Мраморном море у берегов Стамбула - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В Баку сообщили о решении инцидента с танкерами в Мраморном море
30 декабря 2025, 18:53
 
ТурцияЭгейское мореЧанаккале (провинция)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала