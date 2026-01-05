https://ria.ru/20260105/tanker-2066459181.html
В Эгейском море у берегов Турции танкер сел на мель
В Эгейском море у берегов Турции танкер сел на мель
Танкер Qendil сел на мель у берегов Турции в Эгейском море, сообщили власти провинции Чанаккале. РИА Новости, 05.01.2026
У берегов Турции танкер Qendil сел на мель из-за шторма