https://ria.ru/20260105/svet-2066475401.html
Стало известно, как меняется энергопотребление в России в новогоднюю ночь
Стало известно, как меняется энергопотребление в России в новогоднюю ночь - РИА Новости, 05.01.2026
Стало известно, как меняется энергопотребление в России в новогоднюю ночь
Энергопотребление по всей России в новогоднюю ночь снижается примерно на 3 ГВт от уровня предыдущей ночи, несмотря на ночное празднование, рассчитали для РИА... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T15:18:00+03:00
2026-01-05T15:18:00+03:00
2026-01-05T15:18:00+03:00
со еэс
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062846009_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_05451223e900b53770314e783fc92e45.jpg
https://realty.ria.ru/20260105/mesta-2064305010.html
https://ria.ru/20260104/filmy-2066242486.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062846009_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ae59cc83d0bc693329fc3632804e7978.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
со еэс, россия, общество
Стало известно, как меняется энергопотребление в России в новогоднюю ночь
РИА Новости: в России энергопотребление в новогоднюю ночь снижается
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Энергопотребление по всей России в новогоднюю ночь снижается примерно на 3 ГВт от уровня предыдущей ночи, несмотря на ночное празднование, рассчитали для РИА Новости в Системном операторе Единой энергосистемы ("СО ЕЭС").
"В новогодние праздники существенно снижается промышленное потребление. И несмотря на увеличение бытового потребления, в целом по энергосистеме мы всегда видим устойчивое существенное снижение нагрузки... Страна встречает Новый год с нагрузкой примерно на 3 ГВт ниже, чем в предшествующую ночь", - заявили в регуляторе.
Также в течение новогодних праздников дневной максимум потребления уменьшается на 8-10 ГВт от предшествующих дней декабря - это порядка 7% от дневного максимума в обычные выходные дни.
Наибольшее снижение приходится на 1 и 2 января. А к 5-6 января энергопотребление постепенно выходит на уровень обычных выходных дней, добавили в "СО ЕЭС
".
Ранее в пресс-службе Системного оператора рассказывали РИА Новости, что регулятор ожидает роста энергопотребления в России
в следующем году на 2,2%. Там также заявляли, что по прогнозу на 2025 год энергопотребление может снизиться на 0,5% или остаться на уровне 2024 года, то есть на уровне 1,19 триллиона кВт.ч.